Китаю непотрібна перемога Росії у війні, але й поразка невигідна, – The Hill

Китай не хоче поразки Росії у війні в Україні. Водночас беззастережна перемога російського диктатора Володимира Путіна йому теж непотрібна.

Таку думку висловив оглядач Олександр Джон Мотиль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

Дивіться також Стратегічну політику визначає не Пекін: дипломат пояснив відносини Росії та Китаю

Який результат завершення війни в Україні буде вигідним для Китаю?

На думку Мотиля, найвигіднішою для Китаю буде нескінченна виснажлива війна, яка максимально послабить Росію. Експерт зазначає, що всупереч твердженням китайських дипломатів про те, що Сполучені Штати зараз становлять для Китаю найбільшу проблему, насправді головною загрозою є Росія.

За словами оглядача, Китай, безумовно, хоче позбутися США, і тому будь-яке відволікання – це гарне відволікання.

Але Америка не розташована по сусідству і не бере участі у виснажливій війні. Попри гучні заяви адміністрації Трампа, вона поки що не вдалася до укусів. Навпаки, Росія представляє для Китаю набагато більш безпосередню проблему безпеки, а можливо, навіть загрозу,

– пише Мотиль.

Він додає, що є три варіанти завершення війни в Україні, але Китаю вигідний тільки один із них. Якщо Росія переможе в Україні, Путін буде сповнений самовпевненості й може напасти на країну НАТО або спробувати анексувати Північний Казахстан, що зовсім не принесе користі Китаю.

На думку оглядача, після перемоги Москва може почати "грати м'язами" і поставити під сумнів свою "безмежну дружбу" з Китаєм. І хоча ця "дружба" не зникне відразу, це, безумовно, створить складніші відносини, які випробовуватимуть терпіння Пекіну.

Натомість, якщо Росія програє війну в Україні, може виникнути низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв, які також невигідні для Китаю. Повністю переможена Росія може скотитися до внутрішнього насильства, тим самим дестабілізуючи Євразію, а Путін, ймовірно, буде повалений в результаті перевороту і його режим впаде.

За словами Мотиля, в такому випадку внутрішня боротьба еліт неминуча, і може початися громадянська війна. Неетнічні росіяни спробують скористатися хаосом, щоб проголосити незалежність, і Росія може зустріти свій "безславний кінець".

Водночас за такого сценарію Китай матиме можливість анексувати значні території російського Далекого Сходу. Проте ці досягнення будуть затьмарені загрозами безпеці. Саме тому найвигідніший для Пекіну сценарій – це той, у якому Росія переможе, але значно ослабне.

Оглядач пояснює, що затяжна виснажлива війна відвертає увагу США і "розхитує" Захід, посилюючи таким чином вплив Китаю. У результаті слабка Росія, втягнута в програшну війну, може продовжити існувати як васал Китаю.

Водночас варіант об'єднання Москви з Пекіном досі залишається можливим. Зокрема, раніше головнокомандувач США в Європі Алексус Гринкевич заявив, що Європа та Сполучені Штати мають 18 місяців, щоб підготуватися до можливої війни з КНР і Росією.

За його словами, країни можуть ударити одночасно. Гринкевич вважає, що переломний момент, ймовірно, відбудеться у 2027 році.