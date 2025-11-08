Пісторіус заявив про потребу зробити Німеччину "готовою до війни", – WP

Борис Пісторіус наполягає, що Німеччина має стати "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії. Ініціатива викликала політичні суперечки.

Водночас чинний міністр оборони Німеччини залишається найпопулярнішим політиком країни, попри постійну критику всередині соціал-демократичної партії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Чи підтримують слова Пісторіуса в Німеччині?

Міністр оборони Німеччини хоче, щоб країна стала "kriegstüchtig" – готовою до війни. Пісторіус говорить про необхідність зміцнення оборони на тлі агресії Росії та вимог США, щоб Європа більше вкладалася у власну безпеку.

Після Другої світової війни Німеччина визначала себе як "мирний проєкт", але зараз зазначають, що армія недостатньо укомплектована, слабко підготовлена і з невеликою чисельністю. Бундесверу не вистачає близько 80 тисяч військових до запланованих 260 000 у найближчі 10 років.

Німці хочуть бути як Швейцарія: економічно успішними, але якомога більш політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну,

– додав однопартієць Пісторіуса Зігмар Габріель.

Пісторіус пропонував модель добровільної служби. Таким чином німецький міністр намагався знайти баланс між позицією своєї партії, яка виступає проти призову, і реальністю, де бундесвер може не набрати достатню кількість солдат тільки шляхом добровільного набору. Ініціативу Пісторіуса заблокував Християнсько-демократичний союз.

Коаліція пізніше представила нову ідею з можливістю лотереї призову. Тепер міністр не підтримав такий варіант.

Чи готуються в Європі до війни?