Пісторіус заявив про потребу зробити Німеччину "готовою до війни", – WP
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликає зробити країну "готовою до війни" через загрозу з боку Росії.
- Ініціативи Пісторіуса щодо військової служби стикаються з політичними перешкодами.
Борис Пісторіус наполягає, що Німеччина має стати "готовою до війни" на тлі зростання загрози з боку Росії. Ініціатива викликала політичні суперечки.
Водночас чинний міністр оборони Німеччини залишається найпопулярнішим політиком країни, попри постійну критику всередині соціал-демократичної партії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.
Чи підтримують слова Пісторіуса в Німеччині?
Міністр оборони Німеччини хоче, щоб країна стала "kriegstüchtig" – готовою до війни. Пісторіус говорить про необхідність зміцнення оборони на тлі агресії Росії та вимог США, щоб Європа більше вкладалася у власну безпеку.
Після Другої світової війни Німеччина визначала себе як "мирний проєкт", але зараз зазначають, що армія недостатньо укомплектована, слабко підготовлена і з невеликою чисельністю. Бундесверу не вистачає близько 80 тисяч військових до запланованих 260 000 у найближчі 10 років.
Німці хочуть бути як Швейцарія: економічно успішними, але якомога більш політично нейтральними. Ми не готові знову серйозно думати про війну,
– додав однопартієць Пісторіуса Зігмар Габріель.
Пісторіус пропонував модель добровільної служби. Таким чином німецький міністр намагався знайти баланс між позицією своєї партії, яка виступає проти призову, і реальністю, де бундесвер може не набрати достатню кількість солдат тільки шляхом добровільного набору. Ініціативу Пісторіуса заблокував Християнсько-демократичний союз.
Коаліція пізніше представила нову ідею з можливістю лотереї призову. Тепер міністр не підтримав такий варіант.
Чи готуються в Європі до війни?
Колишня економічна залежність між Росією та Європою зруйнована разом із припиненням газових поставок. Ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив в етері 24 Каналу, якщо Москва більше не має політичного чи економічного інтересу в ЄС, вона може обрати шлях ескалації.
У НАТО визнають, що російсько-українська війна дає важливі уроки для модернізації власних сил. Інциденти з дронами у повітряному просторі країн-членів показали вразливі місця Альянсу.
За оцінками ISW та генсека НАТО, Росія вже розгортає "нульову фазу" кампанії, спрямовану на дестабілізацію Європи та створює умови для можливого конфлікту з Альянсом.