Арабські країни вперше засудили ХАМАС і закликали до його розброєння
- Арабські країни вперше публічно засудили ХАМАС і закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, підписавши декларацію на конференції ООН.
- Декларація також засуджує напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і допускає розміщення міжнародної стабілізаційної місії в Газі після завершення бойових дій.
- Підписантами декларації є Катар, Саудівська Аравія, Єгипет, Франція, Велика Британія, Канада та представники ЄС, але Ізраїль у конференції не брав участі.
- Документ передбачає передачу влади Палестинській адміністрації за підтримки міжнародної спільноти для створення незалежної Палестинської держави.
Низка арабських країн, зокрема Катар, Саудівська Аравія та Єгипет підписали декларацію про засудження дій ХАМАС. У терористів вимагають розброїтися і припинити правління у Сектора Газа.
Серед підписантів також Франція, Велика Британія, Канада та представники ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
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Що країни вимагають у ХАМАС?
Документ було погоджено на конференції ООН, присвяченій відновленню процесу створення двох держав – Ізраїлю і Палестини.
У декларації зазначається, що після завершення війни у Газі ХАМАС повинен скласти зброю і передати її та владу Палестинській адміністрації за підтримки міжнародної спільноти. Це, за словами авторів документа, відповідає меті створення суверенної і незалежної Палестинської держави.
У документі також засуджено напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Саме після нього Ізраїль почав наземну операцію в Секторі Газа.
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію "історичною і безпрецедентною", підкресливши, що вперше арабські країни і держави Близького Сходу публічно засудили дії ХАМАС, закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, а також заявили про готовність нормалізувати відносини з Ізраїлем.
У декларації також допускається розміщення міжнародної стабілізаційної місії за мандатом ООН в Газі після завершення бойових дій. Її може запросити Палестинська адміністрація.
Ізраїль не брав участі у конференції.