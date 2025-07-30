Низка арабських країн, зокрема Катар, Саудівська Аравія та Єгипет підписали декларацію про засудження дій ХАМАС. У терористів вимагають розброїтися і припинити правління у Сектора Газа.

Серед підписантів також Франція, Велика Британія, Канада та представники ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Що країни вимагають у ХАМАС?

Документ було погоджено на конференції ООН, присвяченій відновленню процесу створення двох держав – Ізраїлю і Палестини.

У декларації зазначається, що після завершення війни у Газі ХАМАС повинен скласти зброю і передати її та владу Палестинській адміністрації за підтримки міжнародної спільноти. Це, за словами авторів документа, відповідає меті створення суверенної і незалежної Палестинської держави.

У документі також засуджено напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Саме після нього Ізраїль почав наземну операцію в Секторі Газа.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію "історичною і безпрецедентною", підкресливши, що вперше арабські країни і держави Близького Сходу публічно засудили дії ХАМАС, закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, а також заявили про готовність нормалізувати відносини з Ізраїлем.

У декларації також допускається розміщення міжнародної стабілізаційної місії за мандатом ООН в Газі після завершення бойових дій. Її може запросити Палестинська адміністрація.

Ізраїль не брав участі у конференції.