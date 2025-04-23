Росія втратила свої бази в Сирії через Асада, – NYT

Нова влада Сирії прагне повернути Асада, щоб покарати його. Та Кремль відмовив – і втратив свої бази на Близькому Сході.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як пов'язані Асад і російська присутність у Сирії

На початку грудня Асад утік до Росії. Згодом нова влада попросила Кремль видати Асада. Натомість обіцяли зберегти присутність Росії у Сирії. Але Москва відхилила цей запит.

Ми сказали всім сторонам, що ця військова присутність має відповідати правовій базі Сирії. І будь-які нові угоди мають забезпечити незалежність Сирії, стабільність її безпеки і те, що присутність жодної країни не створює загрози чи небезпеки для інших країн через територію Сирії,

– пояснив Ахмед аш-Шараа.

Під час правління Асада Росія направила в Сирію літаки, військові кораблі, солдатів і військових радників. За словами аш-Шараа, Москва постачала сирійську армію протягом десятиліть. А тому зброя в Сирії – російська. Й інші країни поки що не пропонували замінити її своїми виробами.

Наразі не ясно, яку роль буде відігравати Росія у післявоєнній Сирії. Але нова влада натякнула, що відкрита до переговорів із Кремлем.

"Росія є постійним членом Ради Безпеки. Зброя Сирії повністю російська. Є багато продовольчих та енергетичних угод, на які Сирія покладалася протягом багатьох років. Ми повинні взяти до уваги ці сирійські інтереси", – заявив аш-Шараа.