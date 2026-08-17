Іран активно готується до масштабної війни зі США, – WSJ

У середині червня Вашингтон та Тегеран уклали меморандум про взаєморозуміння, який тимчасово зупинив бойові дії. Проте іранська сторона використала цей час не для мирного врегулювання, а для підготовки до значно серйознішого конфлікту.

Про це пише The Wall Street Journal.

До чого готуються в Ірані?

Після підписання документа президентом США Дональдом Трампом американські посадовці роз'їхалися світом, сподіваючись заручитися підтримкою угоди, яка мала б відкрити Ормузьку протоку. Натомість представники жорсткої лінії в Тегерані розробили інший план, відмовившись покладатися на переговори. Останні кілька місяців вони активно готують свої сили до ескалації.

У рамках підготовки Корпус вартових ісламської революції отримав більший контроль над регулярною армією Ірану. На ключові посади призначили загартованих ветеранів війни з Іраком та керівників минулих внутрішніх репресій. Одночасно країна розширила операції внутрішньої контррозвідки та суттєво наростила виробництво ракет і безпілотників.

Крім того, іранське керівництво швидко перехопило ініціативу на морі. Атаки на кораблі посилили контроль над Ормузькою протокою, а поле бою розширилося до Червоного моря, яке Саудівська Аравія використовувала для обходу блокади Перської затоки.

Арабські розвідувальні служби здобули докази, зокрема листування Ірану з союзними озброєними угрупованнями в Ємені та Іраку, що свідчать про стратегічне зрушення у керівництві країни. Тегеран готується розширити війну та підвищити витрати для Сполучених Штатів. Заяви іранських лідерів про проведення наступальних операцій на території противника вже викликають тривогу у слабкіших країн Перської затоки, таких як Кувейт.

Головна мета Ірану – завдати супротивнику настільки серйозних збитків, щоб гарантувати неповторення поточного конфлікту та атак, подібних до тих, які країна пережила під час 12-денної війни у 2025 році.

В Ірані також широко поширена думка, що головна війна ще не почалася. Все, що ми бачили досі, все інтерпретується через призму тактики "салями" – обмеженої, поступової ескалації, спрямованої на ослаблення можливостей противника перед більш масштабним протистоянням,

– зазначив аналітик Мохаммад Хасан Сангтараш.

Видання The Wall Street Journal пише, що підготовка Ірану вказує на величезний розрив у тому, як Вашингтон та Тегеран сприймають цей етап війни. Ця розбіжність призвела до жорсткої переговорної позиції та небажання іранського керівництва укладати угоди, що постійно ставить Дональда Трампа в глухий кут.

Нагадаємо, днями The Washington Post повідомило про зростання невдоволення Вашингтоном серед союзників США у Перській затоці. Країни дедалі більше стурбовані тим, що Трамп не здатний забезпечити дипломатичні зусилля для досягнення миру з Іраном.

Також нещодавно Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує оголосити Ормузьку протоку територією США. В Ірані його слова висміяли, заявивши, що неможливо взяти контроль над протокою через пост у соцмережах.