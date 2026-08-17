Об этом пишет The Wall Street Journal.

К чему готовятся в Иране?

После подписания документа президентом США Дональдом Трампом американские чиновники разъехались по миру, надеясь заручиться поддержкой соглашения, которое должно было бы открыть Ормузский пролив. Вместо этого представители жесткой линии в Тегеране разработали другой план, отказавшись полагаться на переговоры. Последние несколько месяцев они активно готовят свои силы к эскалации.

В рамках этой подготовки Корпус стражей исламской революции получил больший контроль над регулярной армией Ирана. На ключевые посты назначили закаленных ветеранов войны с Ираком и руководителей прошлых внутренних репрессий. Одновременно страна расширила операции внутренней контрразведки и существенно нарастила производство ракет и беспилотников.

Кроме того, иранское руководство быстро перехватило инициативу на море. Атаки на корабли усилили контроль над Ормузским проливом, а поле боя расширилось до Красного моря, которое Саудовская Аравия использовала для обхода блокады Персидского залива.

Арабские разведывательные службы получили доказательства, в частности переписку Ирана с союзными вооруженными группировками в Йемене и Ираке, свидетельствующие о стратегическом сдвиге в руководстве страны. Тегеран готовится расширить войну и увеличить издержки для Соединенных Штатов. Заявления иранских лидеров о проведении наступательных операций на территории противника уже вызывают тревогу у более слабых стран Персидского залива, таких как Кувейт.

Главная цель Ирана – нанести противнику настолько серьезный ущерб, чтобы гарантировать неповторение текущего конфликта и атак, подобных тем, которые страна пережила во время 12-дневной войны в 2025 году.

В Иране также широко распространено мнение, что главная война еще не началась. Все, что мы видели до сих пор, интерпретируется через призму тактики "салями" – ограниченной, постепенной эскалации, направленной на ослабление возможностей противника перед более масштабным противостоянием,

– отметил аналитик Мохаммад Хасан Сангтараш.

Издание The Wall Street Journal пишет, что подготовка Ирана указывает на огромный разрыв в том, как Вашингтон и Тегеран воспринимают этот этап войны. Это расхождение привело к жесткой переговорной позиции и нежеланию иранского руководства заключать соглашения, что постоянно ставит Дональда Трампа в тупик.

Напомним, на днях The Washington Post сообщила о росте недовольства Вашингтоном среди союзников США в Персидском заливе. Страны все больше обеспокоены тем, что Трамп не способен обеспечить дипломатические усилия для достижения мира с Ираном.

Также недавно Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует объявить Ормузский пролив территорией США. В Иране его слова высмеяли, заявив, что невозможно взять контроль над проливом через пост в соцсетях.