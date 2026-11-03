"Поспішати нікуди": Трамп зважує три сценарії дій щодо війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп 3 листопада розглядає три варіанти подальших дій щодо конфлікту з Іраном. Білий дім обирає між мирною угодою, поновленням ударів та посиленням тривалого економічного тиску.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на коментарі американського лідера.

Які варіанти мають США?

У Вашингтоні наразі не збираються форсувати події та діяти поспіхом. Дональд Трамп заявив, що США нема куди поспішати.

Так чи інакше, ми щось зробимо, але поспішати нікуди. Ми покалічили їх фінансово. У них немає грошей, немає бензину, а їхній народ від цього дуже втомився,

– заявив Трамп.

Він розповів, що Вашингтон та Тегеран ведуть переговори. Американський лідер сказав, що вони йдуть добре, проте він додав, що Іран не поспішає домовлятись.

Проблема з ними в тому... що вони намагаються нас підганяти, а самі тупцюють на місці. Менше терміновості, ніж можна було б очікувати, але вони хочуть укласти угоду більше, ніж будь-коли,

– наголосив Дональд Трамп.

За даними джерел медіа, в оточенні американського президента сформувалися три табори, кожен із яких лобіює власний вектор подальших кроків. У Білому домі обирають між укладанням угоди, відновленням ударів та економічним виснаженням.

Віцепрезидент Джей Ді Венс і спецпосланець Стів Віткофф закликають рухатися до підписання домовленостей. Вони вважають, що відновлення бойових дій не змінить ситуацію на краще. Більшість держав Перської затоки також підтримують дипломатичний курс і вже сповістили про це Вашингтон.

Іншої лінії дотримуються прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та міністр оборони США Піт Гегсет. Вони переконують, що Тегерану не можна довіряти, тому конфлікт слід завершити виключно військовим шляхом.

Водночас міністр фінансів Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо радять зберігати статус-кво "ні війни, ні угоди" та продовжувати санкційне виснаження. Реткліфф зазначив, що постійні економічні труднощі змусять іранський режим піти на серйозні поступки або спричинять масштабне внутрішнє повстання.

Згодом очільник Білого дому прокоментував становище на ринку нафти у соцмережі.

Це РЕКОРД, тому що люди відчувають, що війни з Іраном не буде. Іран хоче досягти угоди якомога швидше. Це може статися,

– написав Дональд Трамп.

Зі свого боку віцепрезидент Джей Ді Венс заявив журналістам 2 листопада, що Вашингтон зберігає впевненість у врегулюванні, проте не ставить жорстких часових рамок для можливих ударів. Він наголосив, що головна мета полягає в гарантіях неповернення Ірану до ядерної програми.

Нагадаємо, що, за повідомленням WSJ, оборонні відомства США та Ізраїлю заздалегідь узгодили детальні оперативні плани дій, а американські підрозділи перевели у стан готовності завдати ударів у разі наказу. Союзників у Перській затоці попереджали про ймовірність короткої та інтенсивної військової кампанії проти іранської інфраструктури після виборів, які відбудуться 3 листопада.