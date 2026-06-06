Зрив операції проти Ірану: Джей Ді Венса звинувачують у витоку даних

У ізраїльській розвідці звинувачують віцепрезидента США Джей Ді Венса у витоку даних про операцію проти Ірану з використанням курдських сил. Він нібито передавав інформацію президенту Туреччини.

Про це пише JPost з посиланням на джерела в ізраїльській розвідці.

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У чому підозрюють Венса?

За даними джерел, план операції Моссаду передбачав залучення курдів до операції проти Ірану. Однак інформацію про неї нібито передали лідеру Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Тоді він виступив категорично проти розміщення курдських формувань поблизу турецького кордону.

Після цього президент США Дональд Трам наклав вето на проведення операції. Наразі тривають обговорення, чи на рішення вплинула турецька сторона, чи окремі американські топпосадовці, наприклад Джей Ді Венс.

Водночас помічник і прессекретар віцепрезидента США заперечив ці звинувачення, назвавши їх "категорично неправдивими".

Видання нагадало, що сама ідея викликала сумніви серед розвідників щодо ефективності операції з курдськими силами. Але частина посадовців наполягала на реалістичності плану.

Крім того, вони (джерела в Моссаді – 24 Канал) відзначають публічні повідомлення про те, що ЦРУ постачало курдам зброю, а це означає, що американська таємна агентура діяла таким чином, що могла б допомогти операції здійснитися,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялось, що Іран атакував ракетами військові об'єкти США у Перській затоці. У відповідь американці вдарили по іранських радіолокаційних станціях в Ормузькій протоці. Американська сторона заперечила повідомлення Тегерана про ураження штабу 5-го флоту ВМС США в Бахрейні та заявила, що втрат серед військових немає.