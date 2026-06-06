Про це повідомляють агентство Reuters та ABC News з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) та Корпус вартових ісламської революції.

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Що атакували США та Іран?

КВІР заявив про удари по американських базах у регіоні, які нібито були завдані у відповідь на дії США проти прибережних об'єктів Ірану. За даними CENTCOM, Тегеран випустив 7 балістичних ракет у напрямку Кувейту та Бахрейну.

Американські військові повідомляють про перехоплення щонайменше шести із запущених ракет, ще одна не досягла цілі. Сили США також допомагали відбивати іранські ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на Кувейт і Бахрейн.

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За повідомленнями американської сторони, втрат серед особового складу внаслідок іранських атак немає, а заяви Тегерану про нібито ураження штабу 5-го флоту Військово-морських сил США в Бахрейні не відповідають дійсності.

Раніше CENTCOM повідомило про знищення чотирьох іранських ударних безпілотників, які рухалися у напрямку Ормузької протоки. У США заявили, що дрони становили безпосередню загрозу для морського судноплавства.

Після цього американські військові завдали ударів по іранських радіолокаційних об'єктах у районі Горука та на острові Кешм. Такий обмін атаками відбувся на тлі фактичного застою стосовно дипломатичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, WSJ з посиланням на джерела повідомляло, що Дональд Трамп не виключає відновлення масштабних військових дій проти Ірану. Приводом для цього може стати смертельна атака проти американських військових.