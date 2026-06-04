Напруга зростає: WSJ розкрило, що може змусити Трампа відновити повноцінну війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп не виключає відновлення масштабних військових дій проти Ірану. Приводом для подібного кроку може стати смертельна атака проти американських військовослужбовців.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Що може погіршити ситуацію?

Цього тижня США та Іран провели наймасштабніший обмін ударами з початку квітневого перемир'я. Відомо, що внаслідок іранської атаки на американські об'єкти та аеропорт Кувейту загинула щонайменше одна людина.

Видання, посилаючись на джерела серед офіційних осіб, пише, що Трамп повідомив своїх помічників про готовність переглянути режим припинення вогню з Іраном у разі атаки, яка призведе до загибелі американських військових.

Водночас співрозмовники наголошують, що домовленість про перемир'я між сторонами і досі залишається чинною. Це відбувається попри регулярні взаємні авіаудари та збереження напруженості у відповідному регіоні.

За словами співрозмовників видання, наразі Дональд Трамп не прагне відновлення повномасштабного конфлікту, натомість його позиція свідчить виключно про бажання уникнути подальшої ескалації на Близькому Сході.

Джерела кажуть, що Вашингтон може миритися з окремими обмеженими інцидентам впродовж тривалого часу якщо вони не призведуть до жертв серед американських військових і не спровокують ширшу війну.

Яка офіційна позиція?

Державний секретар США Марко Рубіо назвав удари "око за око" виключно оборонними за своїм характером, і спричиненими діями Тегерану. Водночас він заперечив інформацію про те, що йдеться про відновлення війни.

Це відбувається у відповідь на дії Ірану. Якщо вони не стрілятимуть по цих кораблях, ми не стрілятимемо, але ми повинні відповісти,

– сказав він на слуханнях у Палаті представників.

Згідно з оприлюдненою інформацією, подібні атаки між сторонами тривають попри заяви американських посадовців і президента Дональда Трампа про наближення Вашингтона та Тегерана до укладення мирної угоди.

До речі, раніше Марко Рубіо заявляв, що переговори з Іраном насамперед гальмуються через суперечки щодо формулювання угоди. За його словами, для вирішення ситуації, яка зараз виникла, знадобиться декілька днів.