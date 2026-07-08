В Естонії розповіли, як наблизити закінчення війни в Україні і що може зробити Європа

Українські далекобійні удари створюють для Росії серйозні проблеми та мають бути ще масштабнішими. Тиск на країну-агресорку необхідно посилювати як у повітрі, так і на землі.

Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур у розмові із журналістом 24 Каналу.

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Що сказав Певкур стосовно тиску на Росію для закінчення війни?

Коментуючи заяву Володимира Зеленського, що результат війни вирішуватимуть не лише на землі, а й у повітрі, Певкур відповів, що для завершення конфлікту необхідний комплексний тиск на Росію.

За словами міністра, окрім повітряних ударів, потрібно знищувати логістичні маршрути, якими здійснюють постачання для російських військ.

Усе, що зараз робить Україна, вона робить правильно. Тепер потрібно лише наростити масштаби цих дій. Тоді тиск на Росію стане набагато сильнішим і матиме реальний вплив. Російський фронт почне руйнуватися,

– сказав глава естонського Міноборони.

Також Певкур прокоментував рішення Європейського Союзу щодо надання Україні кредиту для виробництва безпілотників. Він наголосив, що будь-яка форма допомоги – кредити, фінансова підтримка чи постачання озброєння – сприяє зміцненню обороноздатності України.

За словами міністра, Естонія підтримує тісний контакт зі Збройними Силами України, українською оборонною промисловістю та Міністерством оборони, щоб визначати додаткові можливості для допомоги.

Окремо Певкур підтвердив, що питання членства України в НАТО залишається актуальним.

"У Вашингтоні було чітко заявлено, що для України існує шлях до членства в НАТО. І ніхто не скасовував цієї позиції", – зазначив він.

Водночас міністр зауважив, що на поточному саміті пріоритетом є продовження підтримки України, хоча питання її майбутнього вступу до НАТО залишається на порядку денному.

Нагадаємо, 7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Україна підписала з Естонією угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal. Домовленість передбачає спільне військове виробництво на території обох країн, зокрема важливих засобів захисту неба.