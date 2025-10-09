"Близькі до врегулювання": Трамп заявив, що сподівається вирішити "ситуацію з Росією"
- Дональд Трамп вважає, що зрештою зможе врегулювати війну Росії проти України.
- Він заявив, що США змогли врегулювати 7 воєн і зараз перебувають на шляху до вирішення 8.
Лідер США Дональд Трамп висловився щодо війни Росії проти України. Він вважає, що зрештою зможе її врегулювати.
Про це американський президент сказав 7 жовтня під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.
Що Трамп сказав про закінчення війни в Україні?
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати змогли врегулювати 7 воєн і зараз перебувають на шляху до вирішення восьмої.
Американський лідер висловив сподівання щодо врегулювання "ситуації" з Росією, назвавши її жахливою.
Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, і я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7000 осіб,
– додав президент США.
Останні заяви Трампа про війну в Україні
Американський президент Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни в Україні. За його словами, він вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що це можливо, складніше, ніж на Близькому Сході.
До слова, це не перша така заява американського лідера щодо "розчарування" в главі Кремля. Ще наприкінці вересня він також казав, що розраховував швидко закінчити війну в Україні. Однак очільник Білого дому виявився сильно розчарований діями Путіна.
Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов розповів в етері 24 Каналу зазначав, що Трамп досі хоче змусити Путіна до переговорів, проте змінює підходи.