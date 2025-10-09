Лідер США Дональд Трамп висловився щодо війни Росії проти України. Він вважає, що зрештою зможе її врегулювати.

Про це американський президент сказав 7 жовтня під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.

Що Трамп сказав про закінчення війни в Україні?

Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати змогли врегулювати 7 воєн і зараз перебувають на шляху до вирішення восьмої.

Американський лідер висловив сподівання щодо врегулювання "ситуації" з Росією, назвавши її жахливою.

Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, і я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка є жахливою. До речі, минулого тижня загинуло 7000 осіб,

– додав президент США.

Останні заяви Трампа про війну в Україні