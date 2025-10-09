Лидер США Дональд Трамп высказался относительно войны России против Украины. Он считает, что в конце концов сможет ее урегулировать.

Об этом американский президент сказал 7 октября во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Смотрите также Заставят россиян протрезветь, – Зеленский о заявлениях Трампа о передаче Tomahawk

Что Трамп сказал об окончании войны в Украине?

Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты смогли урегулировать 7 войн и сейчас находятся на пути к решению восьмой.

Американский лидер выразил надежду относительно урегулирования "ситуации" с Россией, назвав ее ужасной.

Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой, и я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией, которая является ужасной. Кстати, на прошлой неделе погибло 7000 человек,

– добавил президент США.

Последние заявления Трампа о войне в Украине