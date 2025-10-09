"Близки к урегулированию": Трамп заявил, что надеется решить "ситуацию с Россией"
- Дональд Трамп считает, что в конце концов сможет урегулировать войну России против Украины.
- Он заявил, что США смогли урегулировать 7 войн и сейчас находятся на пути к решению 8.
Лидер США Дональд Трамп высказался относительно войны России против Украины. Он считает, что в конце концов сможет ее урегулировать.
Об этом американский президент сказал 7 октября во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.
Смотрите также Заставят россиян протрезветь, – Зеленский о заявлениях Трампа о передаче Tomahawk
Что Трамп сказал об окончании войны в Украине?
Глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты смогли урегулировать 7 войн и сейчас находятся на пути к решению восьмой.
Американский лидер выразил надежду относительно урегулирования "ситуации" с Россией, назвав ее ужасной.
Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой, и я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией, которая является ужасной. Кстати, на прошлой неделе погибло 7000 человек,
– добавил президент США.
Последние заявления Трампа о войне в Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за его неспособности договориться о завершении войны в Украине. По его словам, он считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что это возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке.
К слову, это не первое такое заявление американского лидера о "разочаровании" в главе Кремля. Еще в конце сентября он также говорил, что рассчитывал быстро закончить войну в Украине. Однако глава Белого дома оказался сильно разочарован действиями Путина.
Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов рассказал в эфире 24 Канала отмечал, что Трамп до сих пор хочет заставить Путина к переговорам, однако меняет подходы.