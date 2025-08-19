Президент США Дональд Трамп заявив, що американських військ не буде на українській землі. Відповідними заходами займатимуться європейські країни.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report. Раніше американський лідер дотримувався неоднозначної позиції з цього приводу.

Що заявив Трамп про можливу участь військ США?

Американський президент у коментарі Fox News заперечив можливість участі військ США у перебуванні на території України у межах безпекових гарантій Києву, поки він обіймає цю посаду. За його словами, їх забезпечить Європа.

В Україні не буде американських військ,

– заявив президент США.

Крім того, Дональд Трамп повідомив, що це саме Франція, Німеччина та Велика Британія прагнуть, щоб наземні війська були залучені до гарантій безпеки України, тому вочевидь це питання буде їхньою зоною відповідальності.

"Вони хочуть мати чоботи на землі… І я не думаю, що це буде проблемою, чесно кажучи. Я думаю, що Путін уже втомився від цього. Думаю, всі втомилися. Але ніколи не знаєш напевно. Ми дізнаємося про президента Путіна протягом наступних кількох тижнів, це я можу вам сказати. І ми побачимо, куди все це рухатиметься", – додав Трамп.

Що цьому передувало?