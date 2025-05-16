США готуються до переговорів про скорочення контингенту в Європі

Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками щодо скорочення кількості американських військ у Європі пізніше цього року. Наразі цього Вашингтон не планує робити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла США в НАТО Метью Вітакер, слова якого цитує Reuters.

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Що кажуть у США про скорочення військової присутності в Європі

На запитання, чи адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість виведення військ із Європи, Метью Вітакер зазначив, що "нічого не вирішено".

Але щойно ми ухвалимо рішення, ми почнемо ці переговори в рамках НАТО. Це буде, безумовно, після саміту (НАТО в Гаазі у червні – 24 Канал), десь наприкінці року, ми почнемо ці переговори... Всі наші союзники готові до цього,

– зауважив американський посол.

Вітакер також наголосив, що Сполучені Штати обговорять із союзниками будь-які зміни в чисельності військ, аби уникнути прогалин у безпеці.

"Це більш ніж 30-річне бажання США (скоротити чисельність військ у Європі – 24 Канал), президент Трамп просто сказав: досить, це буде зроблено, і це буде зроблено зараз, це буде зроблено впорядковано, але ми не будемо більше терпіти зволікання в цій ситуації... Нам просто потрібно опрацювати практичні наслідки", – сказав дипломат.

З усім тим, посол США в НАТО сказав, що його країна залишиться в Альянсі, а також буде продовжувати залишатися "великим другом і великим союзником" для інших держав-членів блоку.