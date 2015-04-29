Спільний оборонний завод, артилерія і снаряди: як Фінляндія допомагає Україні зброєю і грошима

Фінляндія стала восьмою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду в 2024 році – Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Фінляндською Республікою.

Ця безпекова угода, укладена 3 квітня 2024 року, доповнила серію двосторонніх безпекових угод, які Україна почала укладати з 12 січня 2024 року в рамках формалізації Спільної декларації про підтримку України, підписаної 12 липня 2023 року країнами "Групи семи" (G7).

24 Канал продовжує серію матеріалів про безпекові угоди з Україною. Яку допомогу та в яких обсягах Україна отримала за рік від Фінляндії – читайте в матеріалі.

Загалом станом на 3 квітня 2025 року Україна уклала вже 29 двосторонніх угод про співробітництво, які підписані на 10 років і передбачають надання Україні військової підтримки, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових, гуманітарну підтримку, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.



Детальніше про підсумки року безпекової угоди з Фінляндією – читайте на сайті Центру Дністрянського.

Які зобов'язання взяла на себе Фінляндія в межах безпекової угоди

Як і більшість інших двосторонніх угод у межах цієї серії, безпекова угода з Фінляндією передбачає комплексну двосторонню співпрацю за 10 пунктами:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

У сфері військової підтримки положення безпекової угоди не містять конкретних подробиць щодо грошової суми, яку Фінляндія зобов’язана інвестувати у військову допомогу Україні в 2024 році та надалі. Водночас угода закріплює зобов’язання Фінляндії забезпечувати Україну оборонними засобами, заснованими на критичних потребах України, зокрема боєприпасами.

Окрім цього, військове співробітництво між країнами включає інвестиції в український ОПК і потенційне спільне оборонне виробництво, а також проведення навчань для українських військовослужбовців у рамках місії ЄС EUMAM і навчальної місії INTERFLEX.

Як і в яких обсягах Фінляндія підтримувала Україну за рік

Фінляндія забезпечила системне виконання своїх зобов’язань за двосторонньою безпековою угодою, надаючи перевагу комплексній військовій підтримці, співробітництву в ОПК та гуманітарній допомозі Україні.

Військова підтримка

Фінляндія подібно до кількох інших країн не поширює публічно інформацію про кількість та номенклатуру озброєння, яким забезпечує Україну.

Із 3 квітня 2024 року до 3 квітня 2025 року Фінляндія оголосила 6 комплексних оборонних пакетів для України на суму 900 мільйонів євро, проте подробиці щодо наповнення цих пакетів не розголошуються із міркувань безпеки. В офіційних заявах військово-політичне керівництво України та Фінляндії повідомило лише узагальнено про постачання Україні в межах цих пакетів 155-мм артилерійських снарядів, засобів для ППО, а також зимового спорядження для українських військовослужбовців.

Попри секретність наданої військової допомоги, протягом року фінські та українські високопосадовці декілька разів підтверджували, що Фінляндія дозволила ЗСУ використовувати передане озброєння для завдання ударів по території Росії.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії Фінляндія надала Україні озброєння і військової техніки на понад 2,7 мільярда євро, надіславши 28 комплексних пакетів військової підтримки.



Таким чином Фінляндія увійшла до п’ятірки світових лідерів за кількістю наданої Україні військової та невійськової допомоги відносно свого ВВП і забезпечила Україну допомогою на 0,98% свого ВВП.

У 2024 році важливим внеском Фінляндії в посилення обороноздатності України стала інвестиція на суму 30 мільйонів євро в "чеську ініціативу" із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Окрім цього, Фінляндія долучилась до Коаліції артилерії та Коаліції бронетанкових спроможностей, а також надала свої засоби для нарощування військово-морських спроможностей України, хоча подробиці цієї військової підтримки з боку Фінляндії залишаються конфіденційними.



Фінський бронетранспортер XA-180 в ЗСУ, грудень 2022 / фото Командування морської піхоти

Співпраця в ОПК

Оборонна взаємодія із Фінляндією значно зміцнила безпілотні спроможності України. Наприкінці листопада 2024 року фінський оборонний концерн Summa Defense Ltd анонсував будівництво на території Фінляндії заводу із виробництва безпілотників спільно з українськими оборонними компаніями. Основною метою підприємства є збільшення потужностей виробництва БПЛА, а також наземних і морських дронів для України.

А вже в січні 2025 року інша фінська оборонна компанія – Insta Group Oy – представила новий ударний дрон Steel Eagle ER, розроблений спільно з українськими фахівцями для потреб Сил оборони України. Особливістю ударних дронів цієї серії, які вже доступні для українського оборонного ринку, є великий радіус дії та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ще одним важливим рішенням Фінляндії для зміцнення двосторонньої співпраці між фінським та українським ОПК стала програма виробництва нового озброєння фінськими оборонними компаніями для України. Наприкінці лютого 2025 року Міністерство оборони Фінляндії анонсувало нову програму військової підтримки України, у межах якої уряд Фінляндії закуповуватиме для України нову зброю у вітчизняного ОПК на суму 660 мільйонів євро. Таким чином ЗСУ отримуватимуть сучасне озброєння, а ОПК Фінляндії буде забезпечений замовленнями на тривалий час.

Використання заморожених російських активів для підтримки України

Фінляндія приєдналась до колективних ініціатив Європейського Союзу із використання заморожених російських активів для підтримки України.

Наприкінці жовтня 2024 року ЄС схвалив рішення про надання Україні позики до 35 мільярдів євро як частини програми Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) від G7. Ця програма ініційована країнами G7 і передбачає надання Україні кредитних коштів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів, зокрема активів Центрального банку Росії.



Президент Зеленський і президент Фінляндії Стубб / фото Pekka Lähteenmäki

Станом на 3 квітня 2025 року Україна отримала вже 2 транші від ЄС на суму 4 мільярди євро в межах програми ERA. Ці кошти ЄС спрямував на покриття пріоритетних бюджетних видатків України.

Окрім участі в колективних ініціативах ЄС, Фінляндія восени 2024 року заморозила російські активи у своїй юрисдикції. У відповідь на запит НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації збитків, яких компанія зазнала внаслідок експропріації її активів у Криму Росією в 2014 році, Фінляндія наклала арешт на російські активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів. Ідеться про понад 40 об’єктів нерухомості на території Фінляндії, зокрема резиденції російських дипломатів.

Навчання і тренування українських військових

Фінляндія приєдналась до двох основних навчальних місій із підготовки українських військовослужбовців – місії ЄС EUMAM Ukraine та навчальної місії INTERFLEX, яку ініціювала Велика Британія.

Із 2022 року до кінця 2024 року країни-учасниці цих двох навчальних місій, серед яких і Фінляндія, підготували понад 120 тисяч українських військових до виконання різних бойових завдань.

За цей час до проведення базової та спеціалізованої підготовки українських військових у межах місії EUMAM долучились понад 200 фінських інструкторів.

Додатково до цих колективних місій Фінляндія на початку 2025 року разом із іншими балтійськими та нордичними країнами розпочала підготовку "Нордично-Балтійської бригади" ЗСУ – бригади чисельністю від 3 до 5 тисяч військовослужбовців, яких спільними зусиллями повністю підготують і забезпечать необхідним обладнанням Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Данія, Швеція, Естонія, Латвія та Литва.



Естонські та українські військові на навчаннях, березень 2023 року / Фото з архіву EDF

Санкції проти Росії та її прибічників

Оскільки Фінляндія є країною-членкинею ЄС, вона посилювала санкційний тиск на Росію та її прибічників у межах комплексних пакетів санкцій Європейського Союзу.

За рік імплементації безпекової угоди – із 3 квітня 2024 року до 3 квітня 2025 року – Європейський Союз оголосив 3 комплексні пакети санкцій проти Росії та її прибічників, які були спрямовані на військову галузь, енергетичний сектор, а також фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за воєнні злочини, зокрема за депортацію українських дітей.

Особливо ефективними стали 2-й і 3-й пакети санкцій ЄС за цей рік, або ж 15-й і 16-й пакети санкцій ЄС загалом, у межах яких під санкції потрапили 126 суден тіньового флоту РФ, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, цивільна російська авіакомпанія, військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, 13 регіональних банків, які сприяють роботі російської фінансової та банківської систем, 53 торгівельних суб‘єктів, які посилюють ОПК РФ, зокрема в Китаї, Індії, ОАЕ, Сінгапурі та Узбекистані.

Невійськова безпека і цивільний захист

Для зміцнення кіберспроможностей України Фінляндія приєдналась до IT-коаліції, яка протягом 2024 року акумулювала 482 мільйони євро на підтримку Міноборони України та ЗСУ у сфері зв’язку, ІТ та кібербезпеки.

Фінляндія також доклала значних зусиль для посилення цивільного захисту України. Так, у січні 2025 року Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами, які покликані забезпечити потреби рятувальних служб у разі реагування на хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні надзвичайні ситуації.

Окрім цього, Фінляндія відіграє ключову роль у програмі з розбудови цивільних укриттів на території України. Зокрема 19 березня 2025 року Україна та Фінляндія підписали Спільний лист про наміри, який окреслив створення Коаліції укриттів цивільного захисту за лідерства Фінляндії.



У межах цієї Коаліції Фінляндія активно сприятиме будівництву системи укриттів цивільного захисту в Україні на основі успішного вітчизняного досвіду, адже лише в Гельсінкі побудовано понад 5500 укриттів для 900 тисяч осіб.

Розмінування українських територій

Протягом року імплементації безпекової угоди Фінляндія підтримувала розмінування українських територій у межах Коаліції з розмінування.

За 2024 рік 22 країни-учасниці Коаліції, серед яких і Фінляндія, акумулювали понад 50 мільйонів євро на розмінування, а також передали Україні 200 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки для розмінування, 100 комплексів для подолання мінно-вибухових загороджень, 41 броньовану машину та 330 міношукачів.

Додатково понад 4000 українських фахівців із інженерних підрозділів ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту пройшли спеціалізовану підготовку за стандартами НАТО та IMAS на території країн-учасниць Коаліції.

А в лютому 2025 року Коаліція з розмінування анонсувала виділення 700 мільйонів євро на закупівлю обладнання для розмінування українських територій до 2027 року, із яких 130 мільйонів євро країни-учасниці спрямують на ці потреби в 2025 році.

Підтримка енергетичної інфраструктури

Із початку повномасштабного вторгнення Росії до кінця 2024 року Фінляндія забезпечила Україну понад 200 трансформаторами та 500 генераторами різних типів.

А під час масованих обстрілів української енергетичної інфраструктури – навесні і влітку 2024 року – Україна отримала від Фінляндії та ще 13 держав-партнерів 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2.4 тисячі тонн. Надане обладнання було розподілене між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від російських атак.

Додатково Фінляндія інвестувала 1 мільйон євро до кінця 2025 року в розвиток радіаційної та ядерної безпеки України.

Оскільки Фінляндія співголовує в робочій групі за пунктом 8 Формули миру Володимира Зеленського "Екологічна безпека", вона інвестувала 5 мільйонів євро в енергоефективне відновлення зруйнованих Росією українських шкіл і дитячих садків у рамках програми зеленого відновлення України, яку ініціювала Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO).

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України

Україна є найбільшим партнером Фінляндії у сфері розвитку та гуманітарної підтримки. Із початку повномасштабного вторгнення Росії до кінця 2024 року Фінляндія виділила понад 1 мільярд євро на гуманітарну допомогу Україні.

А в 2024 – 2028 роках фінський бюджет співробітництва з Україною у сфері розвитку передбачає виділення ще 290 мільйонів євро на різноманітні програми гуманітарної підтримки, серед яких реформа загальної середньої освіти, відбудова постраждалої інфраструктури та наближення вступу України до ЄС.

Для макрофінансової підтримки України Фінляндія зробила внесок у 35 мільйонів євро на трирічний термін (2022 – 2025 роки) у проєкт Світового банку PEACE, який допомагає українському уряду покрити пріоритетні видатки державного бюджету в соціальній сфері.

Чималим досягненням також стала Рамкова угода про кредити на відбудову і відновлення України на суму до 50 мільйонів євро, яку підписали Україна та Фінляндія в листопаді 2024 року. У межах цього документу заплановано, що в 2025-2026 роках Фінляндія забезпечить Україну інвестиціями із грантовим складником щонайменше в 35% на проєкти в енергетиці, освіті, інфраструктурі та сільському господарстві.

Значну увагу Фінляндія приділяє зеленій реконструкції України, оскільки країна є співголовою робочої групи за пунктом 8 Формули миру "Екологічна безпека". Тож Фінляндія виділила 2,5 мільйона євро Програмі ООН з довкілля (ЮНЕП) на 2024 – 2026 роки для оцінки впливу війни на навколишнє середовище та зелену відбудову України, а також додаткові 4 мільйони євро на програми, спрямовані на покращення моніторингу якості води та ґрунтів в Україні.

Окрім значних фінансових внесків до різносторонніх програм підтримки України, Фінляндія допомагала Україні в межах низки індивідуальних ініціатив.

Із 3 квітня 2024 року до 3 квітня 2025 року Фінляндія передала Україні щонайменше 15 сучасних автомобілів швидкої допомоги для надання медичної допомоги військовослужбовцям і цивільним на сході України.

Для підтримки сфери охорони здоров'я Фінляндія та Україна в жовтні 2024 року також підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає будівництво реабілітаційного центру для фізичної та психологічної реабілітації українських дітей, постраждалих від повномасштабної війни Росії проти України. Фінансування проєкту вартістю близько 150 мільйонів євро протягом наступних 5 – 7 років здійснить фінська фундація дитячої лікарні та науково-дослідного інституту "Надія".

Притягнення Росії до відповідальності

Фінляндія приєдналась до двох ключових коаліцій для притягнення Росії до відповідальності – Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У межах Коаліції зі створення спеціального трибуналу наприкінці березня 2025 року країни-учасниці, зокрема і Фінляндія, завершили розробку трьох проєктів документів, необхідних для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, зокрема проєкту статуту cпеціального трибуналу. Наступними кроками будуть політичне опрацювання цих документів і їх передача Раді Європи для безпосереднього запуску трибуналу.

Окрім цього, Фінляндія активно долучалась до діяльності Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, завдяки якій у 2024 році Україна повернула додому майже 600 депортованих Росією дітей.

На початку 2025 року Фінляндія також вперше притягла до відповідальності росіянина, відповідального за скоєння воєнних злочинів в Україні. Так, 14 березня 2025 року Окружний суд Гельсінкі засудив російського неонациста та екскомандира ДШРГ "Русич" Яна Петровського до довічного ув’язнення за чотири воєнні злочини, скоєні на території України в 2014 – 2015 роках.