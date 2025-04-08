У Польщі прокоментували виведення військ США з ключового хабу допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про виведення американських військових з аеропорту "Ясьонка" не нове. Тепер роботу ключового хабу допомоги Україні буде координувати НАТО.

Про це Косіняк-Какмиш заявив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Чому НАТО тепер контролюватиме військову допомогу Україні

За словами польського міністра, таке рішення схвалили ще під час саміту НАТО в 2024 році. Тоді союзники вирішили відійти від лідерства США у допомоги Україні. Відтак місія з підтримки України, включаючи військову допомогу та логістичне забезпечення, буде під контролем НАТО, а не окремих країн.

Це рішення, фактично, було ухвалене в липні 2024 року на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні. Тоді союзники спільно вирішили, що місія з надання підтримки Україні, військової допомоги, а також логістичного забезпечення, яку виконує хаб у "Ясьонці", буде більше під контролем альянсу, ніж коаліції окремих країн, таких як США, Польща чи інші. Це буде операція НАТО, забезпечена окремими союзниками, яких визначить командування НАТО. Процес впровадження цього рішення розпочався одразу після саміту,

– сказав Косіняк-Камиш.

Міністр зазначив, що наразі до захисту хабу долучені військові з Німеччини, Норвегії, Великої Британії та інших країн. Водночас, американські партнери продовжують надавати Україні військову допомогу.

"Це не змінює того факту, що американська сторона надає допомогу, яка була розблокована кілька тижнів тому після тижневої перерви. Вона продовжується, як у формі надання інформації, так і у формі передачі обладнання", – заявив міністр.

Косіняк-Камиш наголосив, що американські військові залишаються у Польщі і це рішення вже ухвалено з боку американської адміністрації. Зі свого боку Польща запропонувала США бази, куди можуть передислокуватися військові.

Ми раді, що вони обирають польські військові бази місцем своєї дислокації,

– додав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони також зазначив, що в США "існує прихильність" до східного флангу. Наразі в Європі перебуває 85 тисяч американських солдат, 10 тисяч з яких – у Польщі. Владислав Косіняк-Камиш відмовився називати потенційні бази, куди можуть перевести солдатів США. Це анонс зробить Вашингтон.