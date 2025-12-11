США виділяють Україні 800 мільйонів доларів у новому оборонному бюджеті

Палата представників США схвалила узгоджену версію Закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік (NDAA). Документ обсягом майже 1 трильйон доларів визначає оборонну політику США та передбачає продовження підтримки України, а також низку заходів стримування Росії та Китаю.

Законопроєкт отримав широку підтримку нижньої палати Конгресу: 312 конгресменів проголосували "за", 112 – "проти". Серед тих, хто не підтримав документ, – 94 демократи та 18 республіканців. Про це пишуть The Hill та Reuters, передає 24 Канал.

Які кошти США виділяють на підтримку України та інших держав?

Одним із ключових пунктів для України є продовження фінансування Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Проєкт передбачає виділення 800 мільйонів доларів. Йдеться про 400 мільйонів упродовж двох наступних років.

Зауважте! Ця програма дозволяє уряду США напряму закуповувати озброєння та техніку у виробників, щоб передавати їх ЗСУ, не вилучаючи майно з американських військових складів.

Поряд із підтримкою України документ містить положення, що обмежують можливість зменшення чисельності американських військових у Європі. На тлі нової Стратегії нацбезпеки президента Дональда Трампа, яку часто описують як прихильну до Росії, Конгрес заборонив Пентагону скорочувати контингент у Європі нижче 76 тисяч військових.

Окремо передбачено виділення 175 мільйонів доларів на програму підтримки безпеки країн Балтії: Естонії, Латвії та Литви.

Значну частину документа присвячено протидії Китаю. NDAA запроваджує нову систему контролю за інвестиціями: американські компанії повинні повідомляти Мінфін про вкладення в стратегічні технології КНР, а сам Мінфін отримує право блокувати такі угоди. Також ухвалено "Закон про біобезпеку", який припиняє федеральне фінансування китайських біотехнологічних компаній.

Для стримування можливого вторгнення Китаю на Тайвань передбачено 1 мільярд доларів на безпекову ініціативу та створення спільної програми розвитку безпілотних систем.

Документ також надає Філіппінам 1,5 мільярда доларів на нові безпекові програми.

У питанні Близького Сходу NDAA гарантує повне фінансування ізраїльських систем ПРО, а саме "Залізного купола" та "Пращі Давида". Крім того, він вимагає постійного аналізу міжнародних ембарго на постачання зброї Ізраїлю й оцінки того, чи можуть США компенсувати озброєння, недоотримане через такі обмеження.

Окрім того, документ скасовує низку жорстких санкцій проти Сирії, введених за правління Башара Асада, а також анулює дозволи на застосування військової сили проти Іраку 1991 і 2002 років. Такий крок має повернути Конгресу реальний контроль над рішеннями щодо початку воєнних операцій. Законодавці вже тривалий час стверджують, що президенти отримали надмірні повноваження через чинні безстрокові AUMF.

Окреме положення спрямоване на посилення тиску на міністра оборони Піта Гегсета: Конгрес заморожує частину коштів на його офіційні поїздки, доки він не передасть нередаговані відеоматеріали ударів США по кораблях у Карибському басейні, підозрюваних у наркотрафіку, а також копії наказів, які стали підставою для цих операцій.

