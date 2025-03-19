Саміт ЄС підтвердить стратегічну підтримку України, попри вимоги Кремля

На саміті ЄС 20 – 21 березня підтвердять продовження військової підтримки України, попри вимоги Путіна. ЄС готовий посилити тиск на Росію та продовжити підтримку України.

Про це розповів один з топдипломатів ЄС у коментарі для "Європейської правди", передає 24 Канал. На саміті Європейської ради, який відбудеться 20 – 21 березня, Європейський Союз заявить про намір продовжувати військову підтримку України попри ультиматуми Кремля.

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Європа продовжить підтримку України

У проєкті висновків саміту ЄС йдеться про постійну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Те, що лідери Євросоюзу заявлять про намір продовжити військову підтримку України, має важливе значення саме зараз. Це не просто повторення попередніх заяв. Вчора Путін сказав: моя умова для припинення вогню – щоб європейці та інші припинили надавати Україні зброю. А через два дні після цього ми скажемо, що продовжуємо це робити,

— пояснив дипломат.

Євросоюз також підтверджує своє віддане співробітництво з партнерами щодо надання подальшої всебічної підтримки Україні, зокрема військової, та підкреслює важливість підходу "мир з позиції сили".

У документі також зазначено, що ЄС готовий посилити тиск на Росію, включаючи нові санкції, і не припинить заморожувати російські активи до повного припинення агресії проти України.