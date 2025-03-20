У Європі загострюється криза, яка має вплив і на Україну

Кая Каллас зробила нову пропозицію щодо допомоги Україні: тепер країни можуть надавати підтримку на добровільній основі. Деякі європейські держави висловили бажання скоротити обсяги допомоги.

Громадський діяч і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна повинна ініціювати створення нового військово-політичного блоку, який би створив нову оборонну безпекову стратегію для Європи. Саміт, що відбувся в Лондоні, не дав рішень.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з ініціативою щодо створення фонду оборони ЄС на суму 800 мільярдів євро.

"Навіть щодо цього фонду вже виникли сварки. Чию зброю ми будемо купувати? Чи власне виробництво, чи зброю виробництва інших країн, США, Південної Кореї і так далі? Там також немає єдності. Тому мені здається, що в ЄС дійсно є криза єдності щодо українського питання, а також щодо своїх оборонних стратегій. І це в значній мірі формується під впливом Росії", – сказав Валерій Клочок.

Хто хоче економити на допомозі

Валерій Клочок додав, що проти збільшення допомоги виступили Італія, Франція, Іспанія і Португалія. Кая Каллас запропонувала фонд у 40 мільярдів євро, однак ця цифра знизилась до 5 мільярдів.

Є низка європейців, які публічно або непублічно підтримують план Дональда Трампа. Серед них – прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Британія не є членом Європейського Союзу, але в значній мірі формує політику ЄС щодо оборонної безпеки,

– сказав Клочок.

Він додав, що Глава дипломатії ЄС Кая Каллас і Естонія не долучилися до цих процесів, тому що їх не запросили.

Важливо! Кая Каллас запропонувала новий план щодо допомоги Україні. План передбачає створення коаліції країн, які готові добровільно виділити на допомогу Україні. Новий план виник через те, що Угорщина наклала вето на попередню пропозицію, а 27 країн ЄС так і не змогли прийняти одностайне рішення.

На самітах, які проходили в Лондоні, не було представників Балтії. Пізніше вони долучилися, але Естонія на останньому саміті онлайн не була представлена. Кая Каллас відвідала Лондон лише 18 березня, щоб поспілкуватися з заступником міністра закордонних справ Великої Британії. Це був жест зближення і підтримки зв'язків із ЄС.

"Уряди країн самі формують видатки щодо фінансової допомоги Україні. Наприклад, Німеччина. Вони виділяють найбільше грошей для України, і це вони робили також через наполегливі прохання попереднього президента США Джозефа Байдена. Сьогодні також Олаф Шольц говорить теж, що Німеччина готова допомагати далі", – сказав Валерій Клочок.

Він додав, що допомога Італії і Франції незначна. Військова допомога Італії обчислювалася лише 0,2% ВВП – це найнижчий рівень серед інших країн.

Клочок додав, що окремі країни виступають за посилення військової допомоги і продовження війни. Очільник Європейської ради зробив заяву, що якщо зараз буде припинення війни, це буде стратегічна помилка.

Перекладаючи на людську мову, ми розуміємо, що на рівні керівників ЄС окремі з них зацікавлені в тому, щоб війна продовжувалася, і вони цей час використовують для підготовки до війни. І єдине питання, звісно, риторичне: що ви робили попередні три роки,

– підсумував Валерій Клочок.

Він додав, що наразі не бачить перспектив для того, щоб допомога Україні була збільшена. Це можуть робити окремі країни без погодження із позицією Європейського Союзу. Утім, зараз уряди країн-членів ЄС лише підписують декларації, які не мають зобов'язального характеру, а лише рекомендаційний.