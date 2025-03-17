Gepard, ракети до ППО та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги Україні

У понеділок, 17 березня, Німеччина оновила список переданої Україні допомоги. ЗСУ отримали нові установки GEPARD, ракети до ППО, а також більше дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Бундестагу.

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Що ввійшло в оновлений список допомоги

Так, в оновленому переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard та БПМ Marder, 3 самохідні зенітні установки GEPARD із запчастинами. Уряд Німеччини передав більше ракет до ППО IRIS-T SLM, а також:

10 тисяч боєприпасів для Gepard;

5 тисяч боєприпасів 155-мм;

2 тисячі боєприпасів 122-мм;

50 розвіддронів VECTOR

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів.

Ще Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали. Окрім цього було надано 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

До речі, тиждень тому міністр оборони Рустем Умєров під час візиту до Німеччини підписав меморандум про взаєморозуміння з компанією Diehl Defence, яка є виробником системи ППО IRIS-T. Відомо, що документ передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі.