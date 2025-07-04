Пентагон перевірив запаси: критичної нестачі боєприпасів для України немає, – NBC News

Перевірка запасів боєприпасів у Пентагоні не виявила критичного дефіциту, але постачання зброї Україні тимчасово призупинили. Рішення ініціювали через необхідність переорієнтації ресурсів на стримування Китаю.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBC News. Перевірка американських військових запасів, після якої Пентагон призупинив постачання зброї Україні, не виявила критичного дефіциту.

Читайте також У Defense Express пояснили, скільки військової допомоги США зараз заблоковано

Пентагон перевірив запаси та не виявив критичної нестачі

За їхніми словами, хоча рівень деяких високоточних боєприпасів дещо знизився, він не досяг мінімально допустимого порогу. Об’єднаний комітет начальників штабів дійшов висновку, що подальша допомога Україні не підірве боєздатність ЗС США.

Рішення про тимчасове призупинення постачань було ініційоване міністром оборони Пітом Гегсетом та його заступником Елбріджем Колбі, який виступає за скорочення залучення США у війну в Україні та переорієнтацію ресурсів на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За інформацією Politico, це рішення стало несподіванкою навіть для частини чиновників Держдепартаменту та Конгресу. Ключову роль у його схваленні відіграв Колбі, а не Гегсет.

Офіційно влада США продовжує підтримувати Україну. В останні місяці, на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах, Київ неодноразово звертався до західних союзників із проханнями посилити постачання систем протиповітряної оборони.