Солдати КНДР перетнули лінію розмежування з Південною Кореєю, – Reuters
- Північнокорейські солдати перетнули військову демакраційну лінію в демілітаризованій зоні 8 квітня, після чого Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь.
- Раніше північнокорейські військові працювали над встановленням колючого дроту і земляними роботами в зоні, де проводилися навчання.
Військові Південної кореї заявили, що відкрили попереджувальний вогонь, коли побачили, що північнокорейські солдати порушили кордон лінії розмежування. Після цього військовослужбовці КНДР повернулися назад.
Повідомляється, що 8 квітня, близько о 17:00 за місцевим часом північнокорейські солдати перетнули військову демаркаційну лінію. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Що сталося на кордоні КНДР та Південної Кореї
Раніше південнокорейські солдати повідомляли, що близько 1 500 північнокорейських військових працювали над встановленням колючого дроту в демілітаризованій зоні, поки КНДР проводила військові навчання. Така активність була зафіксована в понеділок, 7 квітня. На наступний день солдати Північної Кореї перетнули демаркаційну лінію.
Приблизно 10 північнокорейських солдатів перетнули військову демаркаційну лінію у східній частині демілітаризованої зони. У відповідь наше військо здійснило гучномовне попередження і зробило попереджувальні постріли,
– повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів.
У повідомленні додали, що їхні війська "уважно стежать за діями північнокорейських військових і вживають необхідних заходів відповідно до оперативних процедур".
Нагадаємо, що Південна Корея та КНДР досі перебувають у стані війни, тому що Корейська війна 1950 – 1953 років завершилася лише підписанням перемир'я, а не мирного договору.