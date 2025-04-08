Солдати КНДР перетнули лінію розмежування з Південною Кореєю, – Reuters

Військові Південної кореї заявили, що відкрили попереджувальний вогонь, коли побачили, що північнокорейські солдати порушили кордон лінії розмежування. Після цього військовослужбовці КНДР повернулися назад.

Повідомляється, що 8 квітня, близько о 17:00 за місцевим часом північнокорейські солдати перетнули військову демаркаційну лінію. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що сталося на кордоні КНДР та Південної Кореї

Раніше південнокорейські солдати повідомляли, що близько 1 500 північнокорейських військових працювали над встановленням колючого дроту в демілітаризованій зоні, поки КНДР проводила військові навчання. Така активність була зафіксована в понеділок, 7 квітня. На наступний день солдати Північної Кореї перетнули демаркаційну лінію.

Приблизно 10 північнокорейських солдатів перетнули військову демаркаційну лінію у східній частині демілітаризованої зони. У відповідь наше військо здійснило гучномовне попередження і зробило попереджувальні постріли,

– повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів.

У повідомленні додали, що їхні війська "уважно стежать за діями північнокорейських військових і вживають необхідних заходів відповідно до оперативних процедур".

Нагадаємо, що Південна Корея та КНДР досі перебувають у стані війни, тому що Корейська війна 1950 – 1953 років завершилася лише підписанням перемир'я, а не мирного договору.