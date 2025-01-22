Південна Корея має бути готовою до вторгнення з боку КНДР, небезпека залишається. Про це 24 Каналу заявив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

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"Однак з боку Північної Кореї це був корисний крок. Зараз вони є глобальним гравцем, можна сказати. Звичайно, Південна Корея має бути готовою до вторгнення з боку КНДР. Так історично склалось. І небезпека все одно залишається", – зазначив він.

Загалом демократичні країни цього регіону, зокрема, Японія, вкрай стурбовані такою співпрацею між Північною Кореєю та Росією. Також не варто забувати, що Китай також відіграє величезну роль у регіоні.

Думаю, що у них є головна причина зосередитися і на своїй регіональній безпеці. Але, звісно, я також би сказав нашим південнокорейським колегам, що вони мають можливість підтримати Україну,

– підкреслив міністр закордонних справ Естонії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Владіміра Путіна не вийшло витіснити ЗСУ з Курської області. На сьогодні там уже понад 60 тисяч російських військових, а також було 12 тисяч північнокорейців. Зокрема, 4 тисячі солдатів КНДР – уже загинули.