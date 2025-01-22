Южная Корея должна быть готова к вторжению со стороны КНДР, опасность остается. Об этом 24 Каналу заявил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

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"Однако со стороны Северной Кореи это был полезный шаг. Сейчас они являются глобальным игроком, можно сказать. Конечно, Южная Корея должна быть готова к вторжению со стороны КНДР. Так исторически сложилось. И опасность все равно остается", – отметил он.

В общем демократические страны этого региона, в частности, Япония, крайне обеспокоены таким сотрудничеством между Северной Кореей и Россией. Также не стоит забывать, что Китай также играет огромную роль в регионе.

Думаю, что у них есть главная причина сосредоточиться и на своей региональной безопасности. Но, конечно, я также бы сказал нашим южнокорейским коллегам, что они имеют возможность поддержать Украину,

– подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Владимира Путина не получилось вытеснить ВСУ из Курской области. На сегодня там уже более 60 тысяч российских военных, а также было 12 тысяч северокорейцев. В частности, 4 тысячи солдат КНДР – уже погибли.