Во вторник, 14 января, об этом сообщил представитель ведомства Южной Кореи Ли Чжэ Вонг, пишет 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Произошло это после недавнего заявления президента Украины о взятии двух северокорейских солдат в плен в Курской области России.

Смотрите также ВСУ взяли в плен корейских солдат: что следует понимать об этих наемниках

Какие планы имеет Южная Корея

Отмечается, что Конституция Южной Кореи определяет весь Корейский полуостров своей территорией, фактически считая всех его жителей своими гражданами.

Поскольку северокорейские солдаты являются нашими гражданами, согласно Конституции, правительство планирует провести переговоры с Украиной, если они (пленные – 24 Канал) попросят о переходе в Южную Корею,

– сказал представитель.

Он также добавил, что ни один из захваченных солдат пока не заявлял о намерении перейти на сторону Южной Кореи. Однако соответствующие южнокорейские органы поддерживают связь с Украиной по вопросам, связанным с этим случаем.

К слову, ранее разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило захват Украиной двух солдат КНДР. Тогда же разведка пообещала тесно сотрудничать с украинскими коллегами.

У одного из пленных наемников нашли фальшивый военный билет. Он выдан на имя настоящего гражданина России, жителя Тывы – Антонина Аранчина. В СМИ пишут, что военные билеты на жителей Тывы уже находили у убитых в Курской области военных КНДР. Впоследствии северокореец подтвердил – на российских документах было не его имя.