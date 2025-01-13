Россияне сознательно используют северокорейцев, первыми бросая их в штурм, чтобы расчищать их телами себе путь для наступления. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Ким Чен Ын в Россию отправляет срочников, которые отбывают службу в КНДР 8 – 10 лет.

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Выгода Северной Кореи

По данным украинской разведки, в обмен на солдат Северная Корея получила от России миллионы баррелей нефти, авиационные и спутниковые технологии. Однако, по словам Ивана Ступака, пока неизвестно, ждут ли в КНДР возвращения своих солдат, чтобы те передали такой ценный военный опыт, или нет.

Я предполагаю, если северокорейцы будут погибать очень быстро, не так, как это запланировало руководство, то правительство КНДР может поставить этот вопрос на паузу, предлагая уже только снаряды, а не людей,

– сказал он.

Продвижение россиян на Курщине

Экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что россияне привлекли в Курской области на левом фланге солдат Северной Кореи, чтобы прорвать там линию обороны ВСУ.

Обратите внимание! У одного из пленных КНДР обнаружили поддельный военный билет, выданный на имя реального россиянина из Тывы, чьи данные были взяты из слитых баз. Журналисты подтвердили, что использованные в документах данные не совпадают с информацией из официальных источников, что свидетельствует о фальсификации.

Украинские военные 5 января 2025 года пошли в наступление в Курской области.

Это была попытка улучшить положение наших военных там. Однако россияне, идя в штурм, имели целью подрезать сообщение из Сумской области в город Суджи. С правого фланга они уже почти приближались к городу. Противник рассчитывает, что украинская операция провалится,

– высказался Иван Ступак.