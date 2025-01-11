Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на запрещенное в России издание "Агентство. Новости".

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У военного КНДР обнаружили фальшивые документы

В СМИ сообщили, что один из взятых в плен северокорейских военных имел документы, выданные на реального россиянина. Так, Владимир Зеленский опубликовал в сети фотографии, на одной из которых – военный билет пленного. Как оказалось, он выдан на имя реального гражданина России, жителя Тывы – Антонина Аранчина.



Военный билет пленного солдата КНДР / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Российские журналисты выяснили, что человек с такой фамилией и именем, а также датой рождения существует – его данные есть в слитых базах данных граждан России. Из открытых источников известно, что Аранчин в 2020 году работал в Тех-Хемском лесничестве, которое расположено в Тыве. В 2023 году россиянин подал заявку на микрокредит и указал, что уже работает охранником в гастрономе. Впрочем, уже в других заявках на микрокредиты Аранчин утверждал, что является пенсионером.

Журналисты убеждены, что военный билет солдата КНДР – фальшивый. Все данные, которые указаны в нем, – информация из слитых баз данных. Также в военном билете указано, что Аранчин родился в городе Туран, однако в паспорте реального россиянина говорится другое место рождения – село Эрзин.

Издание пыталось связаться с Аранчиным и его сестрой, однако ответа получить не удалось. В соцсетях есть страницы россиянина, впрочем, ими не пользовались более 10 лет.

В СМИ отмечают, что военные билеты, выданные на жителей Тывы, находили у убитых в Курской области военных КНДР.