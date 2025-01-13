Росіяни свідомо використовують північнокорейців, першими кидаючи їх у штурм, щоб розчищати їхніми тілами собі шлях для наступу. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Кім Чен Ин до Росії відправляє строковиків, які відбувають службу у КНДР 8 – 10 років.

До теми Солдатам КНДР наказали накладати на себе руки, аби не потрапити в полон, – розвідка

Вигода Північної Кореї

За даними української розвідки, в обмін на солдатів Північна Корея отримала від Росії мільйони барелів нафти, авіаційні та супутникові технології. Проте, за словами Івана Ступака, поки невідомо, чи у КНДР чекають на повернення своїх солдатів, щоб ті передали такий цінний військовий досвід, чи ні.

Я припускаю, якщо північнокорейці гинутимуть дуже швидко, не так, як це запланувало керівництво, то уряд КНДР може поставити це питання на паузу, пропонуючи вже лише снаряди, а не людей,

– сказав він.

Просування росіян на Курщині

Ексспівробітник СБУ підкреслив, що росіяни залучили у Курщині на лівому фланзі солдатів Північної Кореї, щоб прорвати там лінію оборони ЗСУ.

Зверніть увагу! В одного з полонених КНДР виявили підроблений військовий квиток, виданий на ім'я реального росіянина з Тиви, чиї дані були взяті зі злитих баз. Журналісти підтвердили, що використані в документах дані не збігаються з інформацією з офіційних джерел, що свідчить про фальсифікацію.

Українські військові 5 січня 2025 року пішли у наступ у Курській області.

Це була спроба покращити становище наших військових там. Проте росіяни, йдучи в штурм, мали на меті підрізати сполучення з Сумської області до міста Суджі. З правого флангу вони вже майже наближались до міста. Противник розраховує, що українська операція провалиться,

– висловився Іван Ступак.