Однак за допомогою перекладачів українці встигли дізнатися, що ті нібито "їхали на навчання" у Росію, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про корейців, яких взяли у полон на Курщині

Так, для проведення першочергових слідчих дій двох поранених військових Північної Кореї доставили до Києва. Зараз з ними спілкуються слідчі СБУ. Корейці утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.

Повідомляється, що одного з військових КНДР 9 січня захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники ЗСУ.

Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС,

– кажуть у СБУ.

Один з полонених корейців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува. А інший взагалі був без документів.

Військовий КНДР, який мав російський документ, розповів, що він отримав його в Росії восени 2024 року. За його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіян.

Військовий квиток, який знайшли у корейця / фото Володимира Зеленського

Також цей же північнокорейський солдат розповів, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року.

"Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України", – кажуть слідчі.

Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

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Наразі СБУ проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні проти України.