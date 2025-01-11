Однако с помощью переводчиков украинцы успели узнать, что те якобы "ехали на обучение" в Россию, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о корейцах, которых взяли в плен на Курщине

Так, для проведения первоочередных следственных действий двух раненых военных Северной Кореи доставили в Киев. Сейчас с ними общаются следователи СБУ. Корейцы содержатся в надлежащих условиях, соответствующих требованиям международного законодательства.

Сообщается, что одного из военных КНДР 9 января захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого – воины-десантники ВСУ.

Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС,

– говорят в СБУ.

Один из пленных корейцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува. А другой вообще был без документов.

Военный КНДР, который имел российский документ, рассказал, что он получил его в России осенью 2024 года. По его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками россиян.

Военный билет, который нашли у корейца / фото Владимира Зеленского

Также этот же северокорейский солдат рассказал, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года.

"Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, отмечает, что ехал якобы на обучение, а не на войну против Украины", – говорят следователи.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

Что известно о взятии в плен военных КНДР: смотрите видео

Сейчас СБУ проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия военных КНДР в войне против Украины.