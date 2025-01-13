Військовим КНДР наказали накладати на себе руки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yonhap.

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Чому військові КНДР повинні накладати на себе руки

У розвідувальному агенстві Південної Кореї також заявили, що Північна Корея наказала своїм солдатам, які перебувають у Курській області, накласти на себе руки, щоб не потрапити в полон живими українськими військовими.

Крім цього, там також спробували пояснити кількість втрат серед бійців КНДР. У південнокорейській розвідці пов'язали їх із тим, що солдати Північної Кореї не розуміють сучасної війни.

Водночас нещодавно Україна взяла в полон двох військових КНДР. Вони поділились деякими деталями свого перебування на війні проти України. Зокрема, вони стверджують, що не знали про те, що їдуть на війну, а думали, що візьмуть участь у навчаннях.