Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский во вторник, 14 января.

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Пленный боец КНДР подтвердил фиктивность выданных Россией документов

На обнародованной записи северокорейский военный общается через переводчика.

Отвечая на вопрос, он говорит, что был ранен в бою, не мог передвигаться. Через несколько дней его нашли украинские военные и эвакуировали.

Его спросили, в тех российских документах, которые ему выдали, было ли его фото и настоящее имя. На это боец КНДР ответил отрицательно и сказал, что там не было фотографии.

"Насчет имени я тоже не помню, но там не мое имя было", – сказал северокорейский солдат.

Что рассказал боец КНДР: смотрите видео

"Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война", – подписал видео Зеленский.