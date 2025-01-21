Зеленський підкреслив, що у Путіна не вийшло витіснити ЗСУ з Курської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Дивіться також Розмова з Трампом, плани Путіна і стратегія України: головні заяви Зеленського у Давосі

Скільки солдат КНДР вже загинуло

Як підкреслив Зеленський, сил витіснити ЗСУ з Курської області у Росії не вистачило. Сьогодні там більше 60 тисяч російських військових, а також було 12 тисяч північнокорейців. З них 4 тисячі загинули.

За оцінкою Зеленського, так Путін намагається втягнути у війну нову країну. Він, цілком ймовірно, бажає цього і з Іраном.

Поки у договорі Росії та Ірану не прослідковується пункту про пряму участь іранського війська у війні в Україні.

Я вважаю, що глобально Іран вже втягнутий у цю війну після того як вони почали завдавати ударів по націй цивільній інфраструктурі, вбивати людей,

– сказав Зеленський.

Іран також надав Росії ліцензії на виробництво своєї зброї, зокрема дронів "Шахед".