Вперше за чотири роки: Словаччина повертає військового аташе в Росію

Словаччина та Росія відновлюють взаємообмін військовими аташе вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Рішення ухвалено в межах домовленостей прем'єра Роберта Фіцо з російською стороною після чотирирічної перерви.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Що відомо про повернення військового аташе Словаччини до Росії?

Словацький уряд вже відрядив до Москви двох представників військово-дипломатичного корпусу. Посаду військового аташе обійме бригадний генерал Славомір Ставіарський, а його заступником призначено полковника Іво Гахіра.

У Братиславі тим часом очікують на прибуття російського дипломата. За попередньою інформацією, новим військовим аташе Росії у Словаччині може стати 46-річний офіцер військово-морського флоту Максим Вережан, який раніше працював у посольстві в Римі.

Шпигунський скандал та ризики для безпеки

Попереднього російського військового аташе Сергія Соломасова вислали з країни чотири роки тому за рішенням уряду Едуарда Гегера після вторгнення Росії в Україну. Соломасов фігурував у справі про шпигунство, підкупивши співробітника порталу Hlavné správy Богуша Гарбара для поширення дезінформації.

Рішення відновити контакти зазнало жорсткої критики з боку опозиційної партії "Прогресивна Словаччина". Депутат Томаш Валашек заявив, що такий обмін вигідний першочергово Москві.

Словацький представник навряд чи матиме доступ до важливої інформації в Москві, тоді як російський аташе отримає можливість брати участь у дезінформаційних операціях та впливати на громадську думку в Словаччині,

– зазначив Валашек.

У Міністерстві закордонних справ Словаччини обґрунтували повернення військових аташе прагненням налагодити прагматичні відносини з Росією. Нещодавно міністр оборони Роберт Каліняк також заявив, що Братислава не сприймає Росію як загрозу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Роберт Фіцо раніше заявив, що не бажає втягнення Словаччини у військовий конфлікт через застосування статті 5 НАТО.

Крім того, раніше ми розповідали, що словацька опозиція вимагає від уряду пояснень щодо дій російської військової розвідки, яку пов'язують зі спробою нападу на українського виробника дронів у Пряшеві.