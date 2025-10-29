Фатальна помилка: експерт пояснив, чому візит Дмитрієва до США провалився з тріском

Візит Кирила Дмитрієва до США завершився повним фіаско через відмову американських політиків зустрічатися з ним на тлі жорсткої позиції команди Дональда Трампа щодо Москви.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в ефірі 24 Каналу, що адміністрація Трампа різко відрізняється від команди Байдена – замість обережної реакції на російські погрози вона відповіла іронією та критикою військових провалів Кремля. А економічні санкції завдають серйозних збитків російським компаніям.

Дивіться також: Путін намагається нав'язати Трампу одну ідею: як це може зіграти проти нього самого

Чому візит Дмитрієва до США завершився провалом?

Єдиним результатом візиту Дмитрієва стала зустріч із маловпливовою сенаторкою Анною Луною. На відміну від попередніх поїздок, цього разу його не прийняв жоден важливий американський політик.

Я думаю, що це пов'язано з тим, що передувало візиту. Нагадаю, Росія проводила випробування бойових ракет та інші військові тести, що в США сприйняли як демонстрацію сили на адресу адміністрації,

– пояснив Ус.

Адміністрація експрезидента Джо Байдена повністю підтримувала Україну, але обережно реагувала на дії Росії, намагаючись уникати різких заяв. Натомість нинішня влада менш показово підтримує Київ, зате жорсткіше реагує на агресивну риторику Москви.

Трамп іронічно вказав Росії на її провал. З його слів, замість обіцяного захоплення Києва за три дні вони не можуть виграти війну вже четвертий рік, що доводить нездатність досягти поставлених цілей і розвінчує міф про могутність.

Донька спецпосланця США з питань України Кіта Келлога поширила допис, де також висміяла контраст між амбіціями та реальністю – Кремль від дронів фактично захищають лише двоє бійців.

"Ці заяви, на мою думку, виглядають узгодженими сигналами до Росії, що з нею не говоритимуть з позиції сили", – підкреслив експерт.

Чи допоможе Орбан налагодити діалог із США?

Це негативна новина для російських ринків, які завжди жили надією, що Дмитрієву вдасться налагодити відносини зі США. Проте він нічого не досяг.

Москва може спробувати залучити президента Угорщини Віктора Орбана як посередника, але у США йому нагадають про його залежність від російських енергоресурсів і поставлять незручні запитання, чому "друг Трампа" купує в Путіна, а не в США.

Подивимось, наскільки він зможе вести перемовини від Росії. Але вже зараз відчувається, що традиційна спроба Росії залякати США не працює,

– підкреслив Ус.

Також міністр фінансів США Скотт Бессент різко відреагував на слова Дмитрієва про неефективність санкцій, назвавши його пропагандистом і наголосивши, що санкції діють.

Зараз індекс Московської біржі просів. "Роснафта" і "Лукойл" сумарно втратили 10% капіталізації – вартість цих компаній просіла на 5,2 мільярда доларів.

Що ще відомо про позицію Трампа щодо Москви?