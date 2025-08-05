Турецьке видання повідомило, що президент Туреччини Реджеп Ердоган найближчими днями прибуде до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Проте посол Наріман Джелял каже, що ця інформація не відповідає дійсності.

За його словами, видання перекрутило її. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Нарімана Джеляла "Українській правді".

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Що сказав Джелял про можливість візиту Ердогана до України?

За даними турецького видання Turkiye Gazetesi, посол України в Анкарі Наріман Джелял оголосив, що президент Ердоган незабаром відвідає Київ. Однією з найважливіших тем переговорів нібито буде ратифікація угоди про вільну торгівлю.

Окрім цього, там також зазначали, що буцімто очікується, що під час переговорів лідери обговорять зусилля Анкари щодо мирного врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України. Проте пізніше Джелял повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Зверніть увагу – вони не дають посилання на те, де я таке говорив, вони не дають мою цитату, просто кажуть, що я нібито це заявив,

– каже Джелял.

А також додає, що і він особисто, і все посольство України в Туреччині працюють над тим, щоб Ердоган здійснив візит до України на запрошення президента Зеленського. Зокрема, він сам ще раз передав це запрошення через турецького міністра торгівлі, з яким зустрічався 4 серпня.

Проте наразі немає ніякої інформації, що такий візит Ердогана до України можливий найближчими днями.

Зазначимо, що раніше Джелял також оцінив, наскільки реальною є зустріч лідерів України, Туреччини, США та Росії. На його думку, усе залежить від згоди Кремля – добровільної або ж під примусом.