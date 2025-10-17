Напередодні американський президент Трамп заявив, що планує переговори з Путіним в Угорщині. У Європі заявляють про готовність приймати кремлівського керманича, якщо така зустріч допоможе встановити мир в Україні.

Втім, на Путіна все ж чекають певні обмеження під час перебування в Угорщині. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал Guardian.

Як російського диктатора зустрічатимуть в Європі?

Представниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу в Брюселі пояснила, що стосовно Путіна діють санкції, які передбачають замороження його активів.

Однак заборони на в'їзд до країн ЄС немає, зауважила Гіппер.

Вона зазначила, що держави-члени можуть робити винятки з обмежень на польоти російських літаків у європейському повітряному просторі, якщо йдеться про особливі обставини.

Водночас Гіппер додала, що зустріч Трампа і Путіна поки офіційно не підтверджена й не узгоджена, тому коментувати ймовірні сценарії передчасно.

Втім, з юридичного погляду поїздка Путіна до ЄС цілком можлива.

До слова, потенційні перемовини в Будапешті прокоментував і речник Єврокомісії Улоф Гілл. Він наголосив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає будь-які кроки, які сприятимуть справедливому та тривалому миру в Україні.

Підготовка до можливого саміту в Угорщині: останні новини