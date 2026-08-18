Перший візит у США за 11 років: Сі Цзіньпін пропустить Генасамблею ООН заради зустрічі з Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін не поїде до Нью-Йорка на Генеральну Асамблею ООН, а натомість проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом 24 вересня. Таке рішення скасовує очікування дипломатів щодо публічного виступу Пекіна на противагу американській політиці щодо Ірану.

Як повідомляють чотири джерела видання Politico, обізнані з маршрутом китайського лідера, його візит до Сполучених Штатів буде максимально коротким.

Які плани Сі на поїздку до Штатів?

Сі Цзіньпін прилетить до США пізно ввечері 23 вересня, проведе переговори в Білому домі наступного дня й вже 25 вересня залишить країну.

Білий дім офіційно підтвердив візит очільника Китаю на 24 вересня. Водночас американська адміністрація відмовилася коментувати будь-які інші можливі заходи в його графіку, а Державний департамент переадресував усі запити до офісу президента.

Дипломати очікували виступу Китаю щодо Ірану

У вашингтонських дипломатичних колах раніше активно припускали, що китайська делегація використає трибуну ООН для просування своїх планів мирного розвитку. Це мало стати публічною противагою поточній війні Сполучених Штатів проти Ірану.

"Коли дату саміту 24 вересня тільки оголосили, люди вказували, що китайці могли запропонувати цей день саме для того, щоб лідер міг також поїхати до Нью-Йорка", – зазначив європейський дипломат у Вашингтоні.

Проте представники дипломатичного корпусу в Нью-Йорку звернули увагу, що Пекін так і не надіслав передову групу для підготовки візиту. Посольство Китаю та місія США при ООН залишили запити про коментарі без відповіді.

Втрачена можливість для Пекіна

Колишній заступник держсекретаря в адміністрації Обами Річард Стенгел вважає такий крок втраченою можливістю для Пекіна, який позиціонує себе як захисника Статуту ООН.

"Для адміністрації Трампа це вигода в тому сенсі, що не буде контрасту між світовою державою, яка підтримує ООН, і політикою "Америка понад усе", якій байдуже на цю організацію", – пояснив експерт.

Нагадаємо, востаннє Сі Цзіньпін особисто виступав на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у 2015 році з нагоди 70-річчя заснування організації.

У 2021 році під час пандемії він звертався до учасників по відеозв'язку, використавши промову для критики дій США в Афганістані й просування китайської економічної моделі.

При цьому, попередня особиста зустріч лідерів Китаю та США відбулася 13 – 15 травня. Тоді Дональд Трамп перебував із офіційним візитом у Китаї, де разом із Сі Цзіньпінем обговорив двосторонні відносини та низку міжнародних питань.