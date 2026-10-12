Віткофф і Кушнер не поїдуть до Москви без схвалення Україною "нової пропозиції", – Axios

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали візит до Москви. Завадила їм відсутність узгодженої позиції України та Євросоюзу щодо "нової узгодженої пропозиції".

Візит перенесли на тлі суперечливих заяв про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Про це повідомив Axios з посиланням на поінформовані джерела.

Чому спецпредставники Трампа не їдуть до Москви

Нові дати візиту американської делегації до Росії не погоджуватимуть до з'ясування позиції України та її партнерів. Перемовники прагнуть переконатися, що українська та європейські сторони готові погодитись на "нову узгоджену пропозицію" для російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше припускали, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть прибути до Москви протягом найближчих двох тижнів. Однак конкретна дата візиту була невідома.

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Суперечки довкола енергетичного перемир'я

Перенесення візиту відбулося після того, як президент США Дональд Трамп 11 жовтня заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Американський лідер стверджував, що припинення ударів по інфраструктурі розпочинається негайно за згодою обох сторін.

Представник Білого дому пояснив виданню Axios, що заява стосувалася можливої угоди про припинення атак на нафтопереробні заводи. У разі успіху цього етапу наступним кроком має стати відмова від ударів по електростанціях та енергомережах.

Видання Financial Times із посиланням на українського посадовця повідомило, що Київ не мав інформації про оголошену угоду. Журналіст Axios Барак Равід також підтвердив, що для Володимира Зеленського ця заява стала несподіванкою.

Скепсис щодо реальності домовленостей підкріплюється діями Росії на полі бою. Незадовго до публікації Трампа російські війська атакували енергооб'єкт у Києві, що призвело до відключень світла в кількох районах. А після заяви агресор вдарив по ТЕЦ у Харкові.