ХАМАС відмовляється від ідеї припинення вогню та звільнення заручників для закінчення війни в Ізраїлі, і визнання Палестини як держави з боку деяких країн є занадто великим подарунком для терористів.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН у контексті поточної ситуації на Близькому Сході, передає 24 Канал.

Як відреагував Трамп на визнання Палестини?

Американський лідер наголосив, що ХАМАС неодноразово заперечував розумні пропозиції про мир з Ізраїлем, і попри це, деякі країни, присутні в ООН, в односторонньому порядку хочуть визнати Палестину як державу.

На його думку, відповідні дії лише підживлять конфлікт і гратимуть на руку ХАМАС.

Це занадто великий подарунок для терористів ХАМАС. Це буде нагородою їм за ці жахливі злодіяння, зокрема 7 жовтня 2023 року. Вони відмовляються заручників звільнити, прийняти припинення вогню,

– заявив він.

Трамп додав, що ХАМАС уже й так "дуже багато забрав", зазначивши, що зараз світу потрібно об'єднатися для звільнення заручників. Він наголосив, що в Секторі Гази потрібно зупинити негайно і для цього треба переговори.

Хто визнав Палестину?