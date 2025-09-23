"Надто великий подарунок для ХАМАС": Трамп дорікнув країнам, які визнали Палестину
ХАМАС відмовляється від ідеї припинення вогню та звільнення заручників для закінчення війни в Ізраїлі, і визнання Палестини як держави з боку деяких країн є занадто великим подарунком для терористів.
Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН у контексті поточної ситуації на Близькому Сході, передає 24 Канал.
Дивіться також Трамп розкритикував ООН на дебатах Генасамблеї ООН і згадав про війну в Україні: основні заяви
Як відреагував Трамп на визнання Палестини?
Американський лідер наголосив, що ХАМАС неодноразово заперечував розумні пропозиції про мир з Ізраїлем, і попри це, деякі країни, присутні в ООН, в односторонньому порядку хочуть визнати Палестину як державу.
На його думку, відповідні дії лише підживлять конфлікт і гратимуть на руку ХАМАС.
Це занадто великий подарунок для терористів ХАМАС. Це буде нагородою їм за ці жахливі злодіяння, зокрема 7 жовтня 2023 року. Вони відмовляються заручників звільнити, прийняти припинення вогню,
– заявив він.
Трамп додав, що ХАМАС уже й так "дуже багато забрав", зазначивши, що зараз світу потрібно об'єднатися для звільнення заручників. Він наголосив, що в Секторі Гази потрібно зупинити негайно і для цього треба переговори.
Хто визнав Палестину?
Ще 21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестинську державу. Раніше Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію про її створення.
Вже 22 вересня в Італії пройшов загальнонаціональний страйк через відмову прем'єрки Мелоні визнавати Палестину. Акцію протесту оголосили кілька профспілок на знак невдоволення політикою щодо Гази.
Того ж дня Франція визнала Палестину, плануючи відкрити там посольство. Визнання також згодом підтримали Мальта, Люксембург, Бельгія, Монако, прем'єр Іспанії закликав до її повного членства в ООН.