Геополітика Близький Схід "Надто великий подарунок для ХАМАС": Трамп дорікнув країнам, які визнали Палестину
23 вересня, 19:01
2

"Надто великий подарунок для ХАМАС": Трамп дорікнув країнам, які визнали Палестину

Маргарита Волошина

ХАМАС відмовляється від ідеї припинення вогню та звільнення заручників для закінчення війни в Ізраїлі, і визнання Палестини як держави з боку деяких країн є занадто великим подарунком для терористів.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН у контексті поточної ситуації на Близькому Сході, передає 24 Канал.

Як відреагував Трамп на визнання Палестини?

Американський лідер наголосив, що ХАМАС неодноразово заперечував розумні пропозиції про мир з Ізраїлем, і попри це, деякі країни, присутні в ООН, в односторонньому порядку хочуть визнати Палестину як державу.

На його думку, відповідні дії лише підживлять конфлікт і гратимуть на руку ХАМАС.

Це занадто великий подарунок для терористів ХАМАС. Це буде нагородою їм за ці жахливі злодіяння, зокрема 7 жовтня 2023 року. Вони відмовляються заручників звільнити, прийняти припинення вогню, 
– заявив він.

Трамп додав, що ХАМАС уже й так "дуже багато забрав", зазначивши, що зараз світу потрібно об'єднатися для звільнення заручників. Він наголосив, що в Секторі Гази потрібно зупинити негайно і для цього треба переговори.

Хто визнав Палестину?

  • Ще 21 вересня Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія офіційно визнали Палестинську державу. Раніше Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала резолюцію про її створення.

  • Вже 22 вересня в Італії пройшов загальнонаціональний страйк через відмову прем'єрки Мелоні визнавати Палестину. Акцію протесту оголосили кілька профспілок на знак невдоволення політикою щодо Гази.

  • Того ж дня Франція визнала Палестину, плануючи відкрити там посольство. Визнання також згодом підтримали Мальта, Люксембург, Бельгія, Монако, прем'єр Іспанії закликав до її повного членства в ООН.