У Варшаві побудують меморіал польським жертвам в Україні, – Туск

У Польщі та Україні 11 липня відзначають день пам'яті жертв Волинської трагедії. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив про необхідність встановити імена усіх постраждалих.

Про це він розповів у власних соцмережах.

Що сказав Туск?

Прем'єр-міністр виступив із зверненням з нагоди дня пам’яті жертв Волинської трагедії. Він підкреслив необхідність встановити винних.

Також Туск сказав, що Польща має поховати загиблих та пам’ятати про кожну жертву. Він сказав, що у Варшаві створять стіну пам’яті жертвам Волинської трагедії. На ній буде викарбуване ім'я кожного знайденого та ідентифікованого загиблого.

Водночас прем'єр наголосив на тому, що пам’ять не можна використовувати, як знаряддя ненависті. На його думку, відповіддю на націоналізм не може бути ще більший націоналізм.

Пам’ять і правда мають допомогти нам побудувати краще майбутнє, без ненависті й презирства. Європу миру та взаємної поваги. Європа, яка примирилася після Другої світової війни, стала можливою завдяки правді та вмінню називати речі своїми іменами,

– заявив Дональд Туск.

За його словами, кожна держава, яка бажатиме приєднатися до цієї спільноти, має бути готовою до правди. Прем'єр-міністр додав, що Польща, Україна та Європа мають спільну відповідальність за майбутнє своїх дітей та онуків.

Нам потрібна солідарність перед обличчям спільних загроз, а солідарність ґрунтується на правді, пам’яті та надії,

– сказав прем’єр.

Українсько-польські відносини

Президент України також прокоментував річницю вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Він підкреслив, що Україна докладає зусилля для чесного встановлення фактів.

Також нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росії вигідне загострення стосунків між Україною та Польщею. Політик підкреслив, що російська агентура намагається розпалити польсько-українські пристрасті.