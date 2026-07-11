Він наголосив на важливості морального змісту цього дня у вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський?

Президент зазначив, що у цей день, 11 липня обидві держави щороку вшановують памʼять мирних людей, вбитих під час Другої світової війни на Волині. Він підкреслив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб встановити факти історичних подій.

Зеленський розповів, що представники обох країн разом провели спільні молитви і в Україні і в Польщі. Він розповів, що наша країна проводить пошукові роботи на території сіл, де були загиблі.

Президент підкреслив, що Україна зацікавлена в тому, щоб прискорити їх. Він сказав, що вже за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території двох сіл: Острівки та Волі Островецької. За його словами, найменше на що заслуговують загиблі – встановлення правди та християнське вшанування загиблих.

Потрібно не забувати й те, що зараз, у наш час, Україна та Польща мають одну спільну загрозу, і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що говорячи про минуле, Варшава та Київ не повинні ставити під сумнів майбутнє обох народів та всієї Європи. також президент подякував всім, хто підтримує Україну.

Українсько-польські відносини

Володимир Зеленський розповів про переговори із Каролем Навроцьким під час саміту НАТО в Анкарі 7 – 8 липня. Президент України назвав зустріч із польським колегою конструктивною.

Також нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росії вигідне загострення стосунків між Україною та Польщею. Політик підкреслив, що російська агентура намагається розпалити польсько-українські пристрасті.