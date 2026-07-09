Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Зеленський?
Пріоритетними питаннями, які обговорювали очільники держав були безпека та економіка. Зеленський наголосив. що у Варшави та Києва є один ворог – Москва.
Також він прокоментував URC, назвавши конференцію успішною.
Польський бізнес зацікавлений, ми відкриті до наших польських партнерів,
– заявив Зеленський.
Щодо обговорення історичних питань, президент України вважає, що обидві сторони мають бути конструктивними та делікатними. Він зазначив, що важливо не зруйнувати добрі відносини між державами.