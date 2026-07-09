Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский отметил, что Кароль Навроцкий считает, что на встрече не удалось достичь согласия по историческим вопросам. Президент Украины считает ее конструктивной.

Приоритетными вопросами, которые обсуждали главы государств, были безопасность и экономика. Зеленский подчеркнул, что у Варшавы и Киева есть один враг – Москва.

Также он прокомментировал URC, назвав конференцию успешной.

Польский бизнес заинтересован, мы открыты для наших польских партнеров,

– заявил Зеленский.

Что касается обсуждения исторических вопросов, президент Украины считает, что обе стороны должны проявлять конструктивность и деликатность. Он отметил, что важно не разрушить хорошие отношения между государствами.