Про це президент України сказав у відповідь на питання журналістів 24 Каналу.

Цікаво У Москві дуже занервували: що приніс для України саміт НАТО в Анкарі

Чи став Трамп прихильнішим до України після саміту НАТО?

Володимир Зеленський подякував Туреччині, США та іншим союзникам за запрошення на саміт НАТО в Анкару. За словами президента, захід був добрим та дуже результативним.

Результативною стала і наша зустріч з президентом Трампом. Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва Patriot (ракет до ЗРК – 24 Канал),

– сказав український лідер.

Він також зауважив, що українська та американська делегації проговорили всі необхідні деталі партнерства. А Дональд Трамп неодноразово підкреслював, що нині виробляти ракети до Patriot у світі можуть 2 – 3 країни через те, що у технологічному плані інші держави не готові.