Про це мовиться в матеріалі Financial Times.

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Чому Трамп стає прихильнішим до України?

Американський лідер традиційно висловив претензії на адресу держав-членів Альянсу. При цьому, його риторика щодо України дещо змінилася. Важливим кроком, зокрема, стало рішення надати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Це викликало обережний оптимізм щодо того, що позиція американського президента стосовно підтримки Києва може стати значно прихильнішою.

Джерела видання, які поспілкувалися з журналістами, висловили сподівання, що такі заяви можуть свідчити про довготривалу зміну підходу США до допомоги Україні та про готовність Вашингтона активніше посилювати тиск на Росію.

Трампу подобаються переможці. А Україна останнім часом почала перемагати,

– зазначив один із дипломатів НАТО.

Інший посадовець розповів, що під час зустрічі глав держав Трамп дав зрозуміти: він дедалі більше схиляється до посилення підтримки України та розглядає нові кроки, які можуть допомогти Києву змінити перебіг війни на свою користь.

Як пише Financial Times, Дональду Трампу доповіли, що Україна поступово перехоплює ініціативу на полі бою, зокрема завдяки перевазі у застосуванні середньо- та далекобійних безпілотників.

Також американський президент заявив, що США посилюють тиск на Володимира Путіна, а позиція російського керівництва щодо можливого завершення війни вже почала змінюватися.

Які підсумки саміту в Анкарі?

Головним результатом саміту НАТО стало те, що військова підтримка України стала більш прогнозованою та довгостроковою. Союзники домовилися виділити 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році та закріпили аналогічний обсяг фінансування на 2027 рік.

У підсумковій декларації наголошується, що саме Україна робить вагомий внесок у безпеку євроатлантичного простору. Водночас питання вступу України до НАТО цього разу фактично не обговорювали. Про нього нагадав лише Володимир Зеленський, зазначивши, що Україна вже збиває понад 90% російських "Шахедів" і має унікальний досвід протидії ракетним та дроновим атакам.