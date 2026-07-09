Об этом говорится в материале Financial Times.

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Почему Трамп становится более благосклонным к Украине?

Американский лидер традиционно высказал претензии в адрес государств-членов Альянса. При этом его риторика в отношении Украины несколько изменилась. Важным шагом, в частности, стало решение выдать лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Это вызвало осторожный оптимизм относительно того, что позиция американского президента в отношении поддержки Киева может стать значительно более благосклонной.

Источники издания, пообщавшиеся с журналистами, выразили надежду, что такие заявления могут свидетельствовать о долгосрочном изменении подхода США к помощи Украине и о готовности Вашингтона активнее усиливать давление на Россию.

Трампу нравятся победители. А Украина в последнее время начала побеждать,

– отметил один из дипломатов НАТО.

Другой чиновник рассказал, что во время встречи глав государств Трамп дал понять: он все больше склоняется к усилению поддержки Украины и рассматривает новые шаги, которые могут помочь Киеву изменить ход войны в свою пользу.

Как пишет Financial Times, Дональду Трампу доложили, что Украина постепенно перехватывает инициативу на поле боя, в частности благодаря преимуществу в применении средне- и дальнобойных беспилотников.

Также американский президент заявил, что США усиливают давление на Владимира Путина, а позиция российского руководства относительно возможного завершения войны уже начала меняться.

Каковы итоги саммита в Анкаре?

Главным результатом саммита НАТО стало то, что военная поддержка Украины стала более предсказуемой и долгосрочной. Союзники договорились выделить 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году и закрепили аналогичный объем финансирования на 2027 год.

В итоговой декларации подчеркивается, что именно Украина вносит весомый вклад в безопасность евроатлантического пространства. В то же время вопрос о вступлении Украины в НАТО на этот раз фактически не обсуждался. О нем напомнил лишь Владимир Зеленский, отметив, что Украина уже сбивает более 90% российских "Шахедов" и обладает уникальным опытом противодействия ракетным и дроновым атакам.