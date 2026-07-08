Про це Трамп сказав під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє 24 Канал.
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Як Трамп ставиться до гарантій безпеки?
Дональд Трамп заявив, що США готові запропонувати гарантії безпеки Україні "для порятунку життів".
У політика також запитали, чи готовий він закрити повітряний простір над Україною, якщо Росія знову нападе.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Якщо буде потрібно, але нам не доведеться турбуватися про це, коли ми укладемо угоду. Не хочу засмучувати президента Зеленського, але все, що я робив із Путіним, було нормально, це було добре. Я не думаю, що щось буде порушено,
– відповів Трамп.
Водночас на питання, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, президент США відповів, що на Путіна "чиниться великий тиск".
До слова, під час зустрічі з Зеленським в Анкарі Трамп також оцінив перспективи завершення війни. Він заявив, що мирна угода між Україною та Росією "давно перебуває в роботі" – документ, за його словами, має як переваги, так і недоліки, а обидві сторони нібито розуміють, про що в ньому йдеться.
Загалом, як наголосив Трамп, останніми тижнями вдалося досягти значного прогресу у питанні завершення війни Росії проти України.