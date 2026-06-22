У посольстві Росії "пояснили" Навроцькому, хто був жертвами Волинської трагедії

Посольство Росії у Польщі опублікувало рішення Кароля Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Однак російські дипломати дещо "зауважили" у заяві польського лідера.

Про це повідомили у Polsat News.

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Що написало російське посольство?

В опублікованому у соцмережах повідомленні посольство Росії посилалось на аргументи Кароля Навроцького щодо історичного контексту, пов'язаного зі "злочинами" ОУН-УПА.

Дипломати зазначили, що жертвами українських націоналістів під час подій на Волині 1943 – 1944 років були переважно етнічні поляки, однак стверджували, що "технічно" вони були громадянами Радянського Союзу.

Але з 1 листопада 1939 року вони були громадянами СРСР. Після поразки Польщі в результаті агресії нацистської Німеччини у вересні 1939 року Західна Україна увійшла до складу СРСР, з її возз'єднанням з Українською РСР,

– написали російські дипломати.

Заяву російського посольства також поширила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Причиною він назвав присвоєння одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесного найменування імені Героїв УПА.

З останнього, що відомо, віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявив про намір відмовитись від двох державних нагород України на знак протесту проти дій українських політиків.